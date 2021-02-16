***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCreditwest Faktoring A.Ş. ile Turkrating arasında imzalanan derecelendirme sözleşmesi, Creditwest Faktoring A.Ş.'nin talebi üzerine feshedilmiştir. Turkrating tarafından 23.04.2020 tarihinde yayımlanmış bulunan kredi derecelendirme raporu ve notları, 16.02.2021 itibari ile tüm ekleri ve sonuçları ile birlikte geçerliliğini yitirmiştir..Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909936BIST