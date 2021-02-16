***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.02.2021 16:26
***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Creditwest Faktoring A.Ş. ile Turkrating arasında imzalanan derecelendirme sözleşmesi, Creditwest Faktoring A.Ş.'nin talebi üzerine feshedilmiştir. Turkrating tarafından 23.04.2020 tarihinde yayımlanmış bulunan kredi derecelendirme raporu ve notları, 16.02.2021 itibari ile tüm ekleri ve sonuçları ile birlikte geçerliliğini yitirmiştir..
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909936
BIST
17:401.541
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -21,52
|Açılış
|: 1.569
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|Önceki Kapanış
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1.576
En Düşük
1.522
17:407,0047
En Yüksek
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|: 7,0000
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|Önceki Kapanış
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7,0183
En Düşük
6,8965
17:408,4831
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408,80
En Düşük
402,29
BIST En Aktif Hisseler17:40
|BSOKE
|3,74
|339.115.154
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|67.116.341
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.893.913
|% 9,98
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|TGSAS
|23,84
|224.906.846
|% -8,80
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KRGYO
|6,26
|81.297.690
|% -8,48
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|TKURU
|374,10
|8.004.083
|% -7,63
|
|KOZAL
|144,80
|2.982.311.451
|% -2,62
|
|PETKM
|5,13
|2.800.938.564
|% 0,00
|
|SASA
|40,16
|2.547.997.658
|% 6,08
|
|GUBRF
|75,70
|1.961.797.673
|% 3,49
|
|GARAN
|9,75
|1.623.930.578
|% -2,99
|
|SKBNK
|1,52
|1.392.126.394
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,51
|1.566.948.875
|% -1,18
|
|PETKM
|5,13
|2.800.938.564
|% 0,00
|
|TSKB
|1,73
|508.552.386
|% -1,70
|
|YKBNK
|2,85
|658.480.412
|% -2,40
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0009
|7,0047
|% 0,58
|
|Euro
|8,4751
|8,4831
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,6858
|9,7344
|% 0,33
|
|Frank
|7,8088
|7,8559
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8589
|1,8683
|% 0,43
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-25,91
|
|Altın Gr.
|402
|402
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,93
|62,93
|-0,37
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