***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/02/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCreditwest Faktoring A.Ş. ile Şirketimiz İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING) arasında 15.02.2023 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kredi derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 18.04.2023 tarihine kadar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113509BIST