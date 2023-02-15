***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.02.2023 13:46
***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Creditwest Faktoring A.Ş. ile Şirketimiz İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING) arasında 15.02.2023 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kredi derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 18.04.2023 tarihine kadar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113509
BIST
15:244.949
En Yüksek
|Değişim
|: 9,84%
|| 443,21
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2418,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2420,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0357
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
15:241.112,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -10,88
|Açılış
|: 1.112,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:24
|TCELL
|36,74
|496.408.897
|% 10,00
|
|PRDGS
|6,93
|24.296.300
|% 10,00
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.817.685
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.112.251
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,49
|161.188.289
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.376.115
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.634.902.462
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.817.685
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.261.204.303
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.072.002.444
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|400.350.023
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|267.615.699
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,08
|511.474.997
|% 5,74
|
|YKBNK
|8,94
|698.075.905
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.624.427
|% 9,83
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8449
|18,8507
|% 0,09
|
|Euro
|20,1929
|20,2001
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,6717
|22,7854
|% -0,84
|
|Frank
|20,3550
|20,4776
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0089
|5,0341
|% 0,09
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-20,20
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-10,94
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.550
|7.605
|-113,00
|
|Yarım
|3.688
|3.722
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.861
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,06
|-0,19
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|-0,35
|
Seans Raporu
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