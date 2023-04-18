***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.04.2023 11:32
***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Creditwest Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139590
BIST
13:265.054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,52
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.043
13:2619,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
13:2621,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1166
|Açılış
|: 22,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
13:261.249,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.249,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:26
|BRSAN
|133,10
|281.410.194
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.428.173
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.489.682
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|BURCE
|89,10
|67.230.995
|% 8,46
|
|IMASM
|57,15
|43.166.486
|% -9,91
|
|KLRHO
|27,68
|61.565.020
|% -6,17
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|LIDER
|102,00
|36.210.613
|% -5,56
|
|AYCES
|82,10
|16.566.506
|% -4,87
|
|KOZAL
|25,10
|4.619.099.288
|% 1,87
|
|THYAO
|136,30
|2.181.132.430
|% 0,44
|
|KOZAA
|50,00
|2.071.030.793
|% 0,93
|
|ASELS
|52,45
|933.605.909
|% 0,77
|
|EREGL
|35,02
|906.749.292
|% -0,34
|
|KOZAL
|25,10
|4.619.099.288
|% 1,87
|
|EKGYO
|6,79
|462.485.230
|% -0,15
|
|ISCTR
|12,05
|671.018.183
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,24
|530.581.580
|% 0,89
|
|DZGYO
|3,30
|135.763.790
|% 6,80
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3971
|19,4018
|% 0,05
|
|Euro
|21,2977
|21,3084
|% 0,55
|
|Sterlin
|24,0488
|24,1694
|% 0,60
|
|Frank
|21,5551
|21,6849
|% 0,38
|
|Riyal
|5,1569
|5,1828
|% 0,15
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|7,76
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,71
|
|Cumhuriyet
|8.777
|8.910
|23,00
|
|Tam
|8.820
|8.935
|-3,00
|
|Yarım
|4.308
|4.368
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.154
|2.184
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,04
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
|