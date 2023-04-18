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***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

18.04.2023 11:32
***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Creditwest Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139590


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Altın Ons 2.003 2.003 7,76  
Altın Gr. 1.248 1.248 5,71  
Cumhuriyet 8.777 8.910 23,00  
Tam 8.820 8.935 -3,00  
Yarım 4.308 4.368 -1,00  
Çeyrek 2.154 2.184 -4,00  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 0,05  
Gümüş Gr. 15,63 15,65 0,04  
B. Petrol 84,50 84,50 -0,26  
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