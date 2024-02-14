***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/02/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCreditwest Faktoring A.Ş. ile Şirketimiz İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING) arasında 14.02.2024 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kredi derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 18.04.2024 tarihine kadar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249448BIST