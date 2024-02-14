***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.02.2024 11:32
***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/02/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Creditwest Faktoring A.Ş. ile Şirketimiz İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING) arasında 14.02.2024 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kredi derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 18.04.2024 tarihine kadar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249448
BIST
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13:539.019
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 24,90
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
13:5330,7434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0376
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
13:5332,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0124
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
13:531.969,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.969,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,19
BIST En Aktif Hisseler13:51
|ISYAT
|13,97
|125.911.270
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|7.681.704
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|61.883.749
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|16.326.117
|% 9,98
|
|BNTAS
|12,81
|121.497.042
|% 9,96
|
|SELGD
|47,16
|13.336.141
|% -10,00
|
|EKIZ
|46,00
|2.552.656
|% -9,98
|
|AYDEM
|28,24
|83.267.751
|% -5,80
|
|SNKRN
|30,50
|716.763
|% -5,57
|
|CMENT
|275,25
|2.662.493
|% -4,84
|
|GUBRF
|208,90
|8.454.971.787
|% 5,61
|
|THYAO
|283,00
|4.913.251.407
|% 0,62
|
|REEDR
|50,40
|3.517.134.537
|% 6,46
|
|TUPRS
|164,30
|3.293.959.178
|% 2,30
|
|ISCTR
|26,68
|2.604.096.370
|% -1,77
|
|EKGYO
|10,58
|1.954.236.847
|% -1,21
|
|ADESE
|2,85
|305.179.042
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,51
|458.223.116
|% 7,13
|
|KLGYO
|5,17
|473.296.052
|% -3,36
|
|AKFGY
|2,49
|209.761.956
|% -0,40
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7399
|30,7459
|% 0,13
|
|Euro
|32,9225
|32,9308
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,4262
|38,6189
|% -0,30
|
|Frank
|34,4955
|34,7033
|% 0,09
|
|Riyal
|8,1771
|8,2181
|% 0,12
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,04
|22,08
|% 0,66
|
|Platin
|884,09
|885,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,67
|877,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,93
|82,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,87
|1.993,11
|% 0,66
|