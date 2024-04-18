***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.04.2024 09:08
***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Creditwest Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve G
örünümü Durağan olarak
teyit
edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274248
BIST
'
18:109.530
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.530
|
0
En Yüksek
0
18:1032,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0671
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5383
En Düşük
32,3698
18:1034,8814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1604
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
34,8814
En Düşük
34,6200
18:102.485,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,25
|Açılış
|: 2.485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.462,29
|
2.486,13
En Düşük
2.456,07
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ULUFA
|15,19
|91.148.427
|% 3,80
|
|BRYAT
|3.395,00
|562.495.858
|% 1,38
|
|SELEC
|55,50
|107.118.729
|% 0,45
|
|YYLGD
|13,00
|96.992.026
|% 0,00
|
|ZEDUR
|86,95
|33.618.636
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,43
|19.700.274
|% 0,00
|
|YGYO
|5,07
|19.317.208
|% 0,00
|
|TUKAS
|8,08
|172.026.089
|% 0,00
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,00
|
|USAK
|9,39
|13.465.009
|% 0,00
|
|THYAO
|295,25
|9.978.468.179
|% 0,00
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,00
|
|AKBNK
|56,05
|4.798.762.799
|% 0,00
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,86
|2.228.458.345
|% 0,00
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% 0,00
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5067
|32,5146
|% 0,21
|
|Euro
|34,8551
|34,8814
|% 0,46
|
|Sterlin
|40,5506
|40,7539
|% 0,22
|
|Frank
|35,7312
|35,9103
|% 0,17
|
|Riyal
|8,6612
|8,7046
|% -0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,55
|28,58
|% 0,66
|
|Platin
|942,62
|943,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,03
|1.040,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,44
|87,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.378,17
|2.378,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
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17:59METUR
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17:58
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17:58XU100
Endeks 9, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 90, 589.00 milyon TL de
-
17:58TSPOR
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 418, 589 adet işlem