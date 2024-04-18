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***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

18.04.2024 09:08
***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Creditwest Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli  Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve G
örünümü Durağan olarak
 teyit 
edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274248


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUFA 15,19 91.148.427 % 3,80  
BRYAT 3.395,00 562.495.858 % 1,38  
SELEC 55,50 107.118.729 % 0,45  
YYLGD 13,00 96.992.026 % 0,00  
ZEDUR 86,95 33.618.636 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,5067 32,5146 % 0,21  
Euro 34,8551 34,8814 % 0,46  
Sterlin 40,5506 40,7539 % 0,22  
Frank 35,7312 35,9103 % 0,17  
Riyal 8,6612 8,7046 % -0,01  
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18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,55 28,58 % 0,66  
Platin 942,62 943,82 % 0,66  
Paladyum 1.038,03 1.040,58 % 0,66  
Brent Pet. 87,44 87,44 % 0,66  
Altın Ons 2.378,17 2.378,55 % 0,66  
Seans Raporu 18:10
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