***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
15.02.2023 14:01
***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/02/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/02/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Creditwest Faktoring A.Ş. ile Şirketimiz İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING) arasında 15.02.2023 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 18.05.2023 tarihine kadar yapılacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113511
BIST
15:244.949
En Yüksek
|Değişim
|: 9,84%
|| 443,21
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2418,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2420,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0357
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
15:241.112,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -10,88
|Açılış
|: 1.112,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:24
|TCELL
|36,74
|496.408.897
|% 10,00
|
|PRDGS
|6,93
|24.296.300
|% 10,00
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.817.685
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.112.251
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,49
|161.188.289
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.376.115
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.634.902.462
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.817.685
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.261.204.303
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.072.002.444
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|400.350.023
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|267.615.699
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,08
|511.474.997
|% 5,74
|
|YKBNK
|8,94
|698.075.905
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.624.427
|% 9,83
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8449
|18,8507
|% 0,09
|
|Euro
|20,1929
|20,2001
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,6717
|22,7854
|% -0,84
|
|Frank
|20,3550
|20,4776
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0089
|5,0341
|% 0,09
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-20,20
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-10,94
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.550
|7.605
|-113,00
|
|Yarım
|3.688
|3.722
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.861
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,06
|-0,19
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|-0,35
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TAVHL, ODAS
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, AKBNK, KRDMD
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 400, 34 artarak (% 9.94 ) 4, 429
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, EGEEN, SKBNK, KONTR, PSDTC, QNBFB, COSMO, KOZAA, DOAS, TEKTU
-
15:33
FLAP, AVHOL, KUVVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında