***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
15.05.2023 15:35
***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/05/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ( TURKRATİNG )
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/02/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/02/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/05/2023
Açıklama
Crditwest Faktoring
A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Uyum Notu 8,87 olarak belirlenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
8,77 8,93 8,65 9 8,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151375
BIST
17:554.499
En Yüksek
|Değişim
|: -6,19%
|| -296,82
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:5519,6745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1105
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
17:5521,4224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1819
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:551.273,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.273,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:53
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.825.292
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.713.335
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.802.807
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.351.027
|% -9,99
|
|ULKER
|31,04
|269.688.512
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|293.317.379
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.999.846
|% -9,98
|
|ASTOR
|42,92
|1.655.745.645
|% 1,51
|
|EUPWR
|69,50
|1.067.945.603
|% 7,17
|
|CWENE
|115,30
|965.093.802
|% 6,27
|
|GESAN
|48,50
|870.097.862
|% 2,15
|
|ALFAS
|310,90
|569.216.475
|% 6,51
|
|AKFYE
|9,36
|409.046.771
|% 0,32
|
|ASTOR
|42,92
|1.655.745.645
|% 1,51
|
|IHLGM
|0,84
|25.169.915
|% 5,00
|
|FORMT
|2,74
|50.572.408
|% 1,48
|
|GESAN
|48,50
|870.097.862
|% 2,15
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6609
|19,6828
|% 0,61
|
|Euro
|21,3888
|21,4279
|% 0,88
|
|Sterlin
|24,5168
|24,6397
|% 1,00
|
|Frank
|21,8743
|22,0061
|% 0,77
|
|Riyal
|5,2275
|5,2537
|% 0,50
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,03
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.498
|4.667
|-197,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.334
|-91,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,19
|0,10
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,36
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem