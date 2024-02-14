***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.02.2024 11:38
***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/02/2024
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/02/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Creditwest Faktoring A.Ş. ile Şirketimiz İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING) arasında 14.02.2024 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 14.05.2024 tarihine kadar yapılacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249451
BIST