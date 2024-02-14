***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu Unvanıİstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/02/2024Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi14/02/2025Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaCreditwest Faktoring A.Ş. ile Şirketimiz İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TURKRATING) arasında 14.02.2024 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 14.05.2024 tarihine kadar yapılacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249451BIST