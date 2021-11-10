***TRATE* *GLBMD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.11.2021 13:17
***TRATE******GLBMD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Global Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+‘dan TR A-'ye yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiştir. Görünüm Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976802
BIST
14:001.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
14:009,8145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0823
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
14:0011,3487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0549
|Açılış
|: 11,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
14:00574,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,76
|Açılış
|: 575,26
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler14:00
|SOKM
|12,77
|302.003.450
|% 9,99
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|ADESE
|1,23
|78.157.003
|% 9,82
|
|IZFAS
|6,66
|3.710.201
|% 9,36
|
|NUGYO
|11,30
|11.199.718
|% 8,34
|
|SARKY
|16,81
|38.694.612
|% -7,89
|
|BASGZ
|18,96
|249.442.481
|% -7,33
|
|KLMSN
|10,15
|23.199.024
|% -7,31
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|33,02
|7.018.711
|% -6,19
|
|GARAN
|10,66
|1.980.581.238
|% 0,76
|
|PETKM
|7,13
|1.673.974.738
|% -1,79
|
|THYAO
|18,13
|1.085.515.563
|% -0,17
|
|TSPOR
|6,22
|1.008.977.940
|% 0,65
|
|SISE
|9,35
|732.941.807
|% 0,65
|
|PETKM
|7,13
|1.673.974.738
|% -1,79
|
|GARAN
|10,66
|1.980.581.238
|% 0,76
|
|TSPOR
|6,22
|1.008.977.940
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,11
|347.572.512
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,11
|481.237.042
|% 0,65
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8109
|9,8145
|% 0,85
|
|Euro
|11,3411
|11,3487
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,2206
|13,2869
|% 0,52
|
|Frank
|10,6937
|10,7581
|% 0,54
|
|Riyal
|2,6051
|2,6182
|% 0,77
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-8,96
|
|Altın Gr.
|575
|575
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.785
|3.880
|25,86
|
|Yarım
|1.830
|1.877
|12,52
|
|Çeyrek
|918
|939
|6,25
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-0,20
|