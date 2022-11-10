***TRATE* *GLBMD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.11.2022 14:23
***TRATE******GLBMD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/11/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Global Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079181
BIST
14:494.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 67,70
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:4918,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
14:4918,4864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1396
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
14:491.021,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.021,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:47
|KONKA
|46,64
|271.769.506
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|63.840.062
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|POLTK
|1.033,70
|18.996.505
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,70
|13.624.478
|% -9,96
|
|GOLTS
|120,60
|134.807.644
|% -8,91
|
|KLMSN
|16,78
|76.314.308
|% -8,80
|
|ARASE
|179,00
|184.317.319
|% -8,67
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|112,00
|4.877.204.734
|% 0,72
|
|TCELL
|32,28
|2.609.155.683
|% 0,44
|
|EREGL
|34,62
|2.173.879.339
|% -0,29
|
|ODAS
|9,85
|2.171.900.984
|% 0,61
|
|ASELS
|38,12
|2.120.889.300
|% 1,01
|
|EKGYO
|5,22
|1.864.323.257
|% 3,16
|
|ODAS
|9,85
|2.171.900.984
|% 0,61
|
|PETKM
|14,48
|2.019.234.267
|% 2,40
|
|YKBNK
|9,59
|1.297.549.118
|% 3,45
|
|TTKOM
|14,70
|1.965.186.174
|% 5,91
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5771
|18,5890
|% 0,01
|
|Euro
|18,4616
|18,4977
|% -0,69
|
|Sterlin
|21,0924
|21,1982
|% 0,36
|
|Frank
|18,7066
|18,8193
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9266
|4,9513
|% 0,04
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|3,08
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.814
|6.863
|3,00
|
|Yarım
|3.321
|3.355
|1,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,09
|
|B. Petrol
|92,08
|92,08
|-0,57
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:02AYEN
Yüzde 7.45 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 641, 005 adet işlem
-
15:01BAKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 45.94 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 670 adet işlem
-
15:00YEOTK
Yüzde 9.95 oranında artışla 76.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 321, 708 adet işlem
-
14:59GWIND
Yüzde 6.29 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 197, 012 adet işlem
-
14:58XU100
Endeks 4, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 54, 234.00 milyon TL de