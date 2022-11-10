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***TRATE* *GLBMD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

10.11.2022 14:23
***TRATE* *GLBMD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TRATE******GLBMD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/11/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079181


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 46,64 271.769.506 % 10,00  
ERCB 114,40 63.840.062 % 10,00  
SMRTG 102,30 80.798.995 % 10,00  
KERVN 0,99 1.937.057 % 10,00  
POLTK 1.033,70 18.996.505 % 9,99  
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14:47 Alış Satış %  
Dolar 18,5771 18,5890 % 0,01  
Euro 18,4616 18,4977 % -0,69  
Sterlin 21,0924 21,1982 % 0,36  
Frank 18,7066 18,8193 % -0,37  
Riyal 4,9266 4,9513 % 0,04  
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14:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.708 3,08  
Altın Gr. 1.021 1.022 3,61  
Cumhuriyet 6.778 6.881 -15,00  
Tam 6.814 6.863 3,00  
Yarım 3.321 3.355 1,00  
Çeyrek 1.665 1.677 1,00  
Gümüş.Ons 21,10 21,14 0,10  
Gümüş Gr. 12,63 12,65 0,09  
B. Petrol 92,08 92,08 -0,57  
Seans Raporu 14:47
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