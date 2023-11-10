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***TRATE* *GLBMD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

10.11.2023 14:36
***TRATE* *GLBMD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TRATE******GLBMD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216961


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IHLGM 1,54 87.953.172 % 10,00  
ARENA 26,42 56.667.671 % 9,99  
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ARDYZ 25,14 263.997.821 % 9,97  
SANEL 17,42 5.550.976 % 9,97  
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Riyal 7,5933 7,6314 % 0,36  
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Gümüş ONS 22,49 22,52 % 0,66  
Platin 852,98 855,50 % 0,66  
Paladyum 954,10 958,24 % 0,66  
Brent Pet. 80,89 80,89 % 0,66  
Altın Ons 1.947,97 1.948,28 % 0,66  
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