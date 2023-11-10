***TRATE* *GLBMD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.11.2023 14:36
***TRATE******GLBMD*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Global Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216961
BIST
'
15:037.820
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -21,37
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
15:0328,5748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1116
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
15:0330,5317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0916
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
15:031.790,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.790,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.785,96
BIST En Aktif Hisseler15:01
|IHLGM
|1,54
|87.953.172
|% 10,00
|
|ARENA
|26,42
|56.667.671
|% 9,99
|
|BYDNR
|35,06
|57.116.891
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|263.997.821
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|5.550.976
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|TETMT
|2.500,00
|8.755.890
|% -8,76
|
|THYAO
|229,90
|3.764.602.438
|% -0,13
|
|REEDR
|26,18
|2.839.402.174
|% 7,21
|
|TUPRS
|151,00
|2.169.110.816
|% 0,27
|
|EREGL
|37,94
|1.591.615.284
|% 1,12
|
|ISCTR
|20,14
|1.451.957.783
|% 0,40
|
|IHLAS
|1,26
|165.185.316
|% 6,78
|
|EKGYO
|6,90
|828.357.270
|% 1,02
|
|ZOREN
|5,26
|597.260.766
|% -1,68
|
|REEDR
|26,18
|2.839.402.174
|% 7,21
|
|MHRGY
|5,76
|447.455.318
|% 3,97
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5525
|28,5868
|% 0,43
|
|Euro
|30,5181
|30,5300
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,7687
|34,9431
|% 0,27
|
|Frank
|31,5542
|31,7443
|% 0,57
|
|Riyal
|7,5933
|7,6314
|% 0,36
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|852,98
|855,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,10
|958,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,89
|80,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,97
|1.948,28
|% 0,66
|