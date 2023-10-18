***TRATE* *TARKM*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.10.2023 14:33
***TRATE******TARKM*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TARKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A'dan TR A+' ya, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2'den TR A1'e yükseltilmiş, Görünümü pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207447
BIST
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15:557.923
En Düşük
|Değişim
|: -2,37%
|| -192,08
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.911
En Yüksek
8.015
15:5528,0118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0775
|Açılış
|: 28,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:5529,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0194
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:551.755,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 26,66
|Açılış
|: 1.755,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:54
|MRSHL
|1.476,40
|704.550.229
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|16.151.811
|% 10,00
|
|BRKO
|4,84
|7.493.632
|% 10,00
|
|TETMT
|2.584,90
|17.332.339
|% 10,00
|
|TUCLK
|109,00
|140.732.977
|% 9,99
|
|DITAS
|19,89
|25.019.229
|% -48,97
|
|QNBFL
|1.168,20
|15.524.158
|% -10,00
|
|CASA
|153,50
|10.364.026
|% -9,17
|
|MAGEN
|57,85
|89.109.429
|% -7,29
|
|HATSN
|61,95
|172.209.503
|% -6,98
|
|THYAO
|218,40
|4.311.327.423
|% -2,98
|
|TUPRS
|140,20
|3.617.003.951
|% -2,91
|
|BRSAN
|919,00
|3.096.697.672
|% -6,56
|
|ASTOR
|122,10
|2.840.939.038
|% 0,08
|
|PETKM
|22,00
|1.971.593.570
|% -3,76
|
|ZOREN
|6,03
|1.507.954.064
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,43
|1.090.478.196
|% -2,62
|
|IHLAS
|1,12
|122.686.909
|% -3,45
|
|KATMR
|2,71
|286.809.442
|% -3,21
|
|PETKM
|22,00
|1.971.593.570
|% -3,76
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0051
|28,0097
|% 0,27
|
|Euro
|29,5913
|29,6071
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,0155
|34,1861
|% 0,18
|
|Frank
|31,0450
|31,2320
|% 0,37
|
|Riyal
|7,4446
|7,4819
|% 0,19
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|25,81
|
|Altın Gr.
|1.754
|1.754
|25,59
|
|Cumhuriyet
|12.102
|12.285
|173,00
|
|Tam
|11.856
|11.935
|164,00
|
|Yarım
|5.946
|5.990
|82,00
|
|Çeyrek
|2.964
|2.995
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,90
|0,39
|
|B. Petrol
|91,53
|91,53
|1,63
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09SARKY
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 38.10 lira fiyatla işlem gören hissede 976, 385 adet işlem
-
16:08NATEN
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 311.80 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 425 adet işlem
-
16:07KTLEV
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 39.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 813, 378 adet işlem
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -182, 7 kaybederek (% -2.59 ) 6, 881
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, DOFER, ACSEL, TUCLK, AVTUR, BRKO, MARKA, SODSN, MRSHL, INTEM