***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:02
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834485
BIST
11:1289.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 123,82
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
11:126,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,0957
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
11:127,2512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
11:12348,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,61
|Açılış
|: 347,98
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
348,52
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.151.319
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|260.179
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.555.908
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.185.591
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|TSPOR
|2,83
|80.176.201
|% -8,41
|
|PETKM
|3,43
|222.409.105
|% -0,87
|
|TUPRS
|85,65
|218.158.828
|% 3,63
|
|ASELS
|23,38
|204.201.559
|% 1,04
|
|GARAN
|7,54
|151.561.907
|% -0,79
|
|ARCLK
|14,07
|141.077.901
|% 5,39
|
|PETKM
|3,43
|222.409.105
|% -0,87
|
|KARSN
|1,33
|56.381.586
|% 2,31
|
|GSRAY
|2,02
|80.437.785
|% -8,18
|
|IHLGM
|0,97
|36.207.359
|% -3,00
|
|YKBNK
|1,83
|65.727.812
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2474
|8,2888
|% 0,88
|
|Frank
|6,8338
|6,8750
|% 1,01
|
|Riyal
|1,7758
|1,7847
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|2,93
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,68
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|31,42
|31,42
|1,48
|
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