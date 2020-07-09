***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 17:07
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858256
BIST
17:21117.638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -1.074,38
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.543
17:216,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:217,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:21399,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,90
|Açılış
|: 399,81
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.973.106
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.873.444
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.930.898
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|14.946.512
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.576.665
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.693.446
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.324.415
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.458.490
|% -9,67
|
|EDIP
|2,44
|29.930.080
|% -9,29
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|SISE
|6,58
|3.338.718.352
|% 3,30
|
|THYAO
|11,72
|1.578.874.631
|% 3,63
|
|TRKCM
|4,67
|1.238.639.373
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,24
|1.171.996.625
|% -1,75
|
|ODAS
|2,69
|1.043.579.343
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,24
|1.171.996.625
|% -1,75
|
|SISE
|6,58
|3.338.718.352
|% 3,30
|
|ODAS
|2,69
|1.043.579.343
|% -0,74
|
|TRKCM
|4,67
|1.238.639.373
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,22
|765.853.359
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6530
|8,6964
|% 0,35
|
|Frank
|7,2875
|7,3314
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,54
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|12,00
|
|Tam
|2.671
|2.686
|12,30
|
|Yarım
|1.297
|1.314
|6,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,99
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|-0,83
|
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