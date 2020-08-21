***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:14
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870600
BIST
14:591.133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,62
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.125
14:597,3339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0364
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
14:598,6212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
14:59445,91
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -11,04
|Açılış
|: 445,91
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
444,69
BIST En Aktif Hisseler14:58
|GARFA
|12,32
|15.837.545
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.580.216
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.668.928
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.004.711
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.770.598
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.725.129
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,79
|3.824.835.054
|% 3,01
|
|TUPRS
|92,85
|2.959.644.091
|% 0,92
|
|GARAN
|7,29
|1.077.251.422
|% 2,10
|
|AKBNK
|5,16
|673.104.841
|% 1,57
|
|VAKBN
|4,44
|644.557.223
|% 3,02
|
|PETKM
|4,79
|3.824.835.054
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,20
|450.324.970
|% 1,85
|
|ZOREN
|3,04
|537.478.069
|% 4,47
|
|EKGYO
|2,04
|351.953.684
|% 0,49
|
|GARAN
|7,29
|1.077.251.422
|% 2,10
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2174
|7,2254
|% -0,99
|
|Euro
|8,4837
|8,5020
|% -1,81
|
|Sterlin
|9,4503
|9,4977
|% -1,72
|
|Frank
|7,8853
|7,9328
|% -1,54
|
|Riyal
|1,9203
|1,9299
|% -1,03
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-27,75
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-9,71
|
|Cumhuriyet
|2.981
|3.035
|-44,00
|
|Tam
|2.955
|3.031
|-63,69
|
|Yarım
|1.428
|1.466
|-30,81
|
|Çeyrek
|716
|733
|-15,40
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,36
|44,36
|-0,52
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:11DERAS
Yüzde 5.47 oranında artışla 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 975, 896 adet işlem
-
15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 9 artarak (% 0.77 ) 1, 289
-
15:09XU100
Endeks 1, 134 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 18, 673.00 milyon TL de
-
15:05AVHOL
Yüzde 9.70 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 978, 231 adet işlem
-
15:04XU100
Endeks 1, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 18, 331.00 milyon TL de