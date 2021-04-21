***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:02
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930012
BIST
15:011.349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -16,49
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:018,1782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:019,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0689
|Açılış
|: 9,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:01467,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,91
|Açılış
|: 467,73
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.642.005
|% 9,99
|
|JANTS
|778,70
|62.209.888
|% 9,75
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|10.408.284
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|3.890.241
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|222.696.397
|% -9,93
|
|PETKM
|6,44
|746.248.732
|% -1,98
|
|EREGL
|18,28
|716.779.258
|% 0,27
|
|GARAN
|6,99
|684.067.824
|% -1,41
|
|KRDMD
|7,13
|425.018.599
|% -0,97
|
|THYAO
|11,02
|322.263.911
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,08
|287.119.734
|% -1,89
|
|PETKM
|6,44
|746.248.732
|% -1,98
|
|GARAN
|6,99
|684.067.824
|% -1,41
|
|ODAS
|2,45
|222.696.397
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|146.341.265
|% -0,54
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1734
|8,1782
|% 0,88
|
|Euro
|9,8301
|9,8378
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,3191
|11,3758
|% 0,43
|
|Frank
|8,8466
|8,8999
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1680
|2,1789
|% 0,57
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.084
|3.162
|40,33
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|19,51
|
|Çeyrek
|748
|765
|9,75
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,09
|
|B. Petrol
|65,71
|65,71
|-0,86
|