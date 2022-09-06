***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:19
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060440
BIST
11:073.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 61,22
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.382
11:0718,2317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2317
En Düşük
18,1962
11:0718,1614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0681
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:071.005,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.005,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:07
|INVEO
|18,59
|77.583.150
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|20.937.631
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|628.860.384
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|5.307.157
|% 9,93
|
|MTRKS
|38,52
|8.307.185
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.279.862
|% -9,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|PRKME
|13,70
|38.760.091
|% -6,04
|
|BJKAS
|7,60
|70.422.072
|% -5,71
|
|YKBNK
|8,28
|3.486.865.972
|% 2,10
|
|EREGL
|32,88
|2.917.237.061
|% 6,13
|
|KRDMD
|13,93
|2.258.771.161
|% 8,15
|
|AKBNK
|15,05
|1.892.378.221
|% 6,06
|
|SISE
|26,52
|1.717.692.502
|% 3,03
|
|YKBNK
|8,28
|3.486.865.972
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,44
|1.497.831.588
|% 1,37
|
|KRDMD
|13,93
|2.258.771.161
|% 8,15
|
|AKBNK
|15,05
|1.892.378.221
|% 6,06
|
|ISCTR
|10,07
|1.043.536.767
|% 4,46
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2264
|18,2317
|% 0,09
|
|Euro
|18,1546
|18,1614
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,0453
|21,1509
|% 0,57
|
|Frank
|18,5481
|18,6598
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8354
|4,8597
|% 0,07
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|5,67
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.773
|6.832
|20,00
|
|Yarım
|3.300
|3.341
|10,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,16
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|0,04
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22EREGL
Yüzde 5.62 oranında artışla 32.72 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 361, 874 adet işlem
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11:21KRDMA
Yüzde 6.71 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 283, 626 adet işlem
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 17 artarak (% 2.51 ) 3, 071
-
11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, ICBCT, ZRGYO, INVEO, VKING, HALKB
-
11:20
HKTM, KRDMA, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında