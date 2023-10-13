***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 16:06
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205977
BIST
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17:228.186
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -73,04
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:2227,8139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0882
|Açılış
|: 21,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:2229,2679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0028
|Açılış
|: 20,2031
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4798
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:221.710,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 44,51
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ERBOS
|237,60
|684.970.616
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.634.566
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|IHAAS
|16,33
|328.791.036
|% -9,73
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|THYAO
|224,00
|5.106.030.582
|% -0,49
|
|PETKM
|24,32
|4.745.403.760
|% 3,93
|
|BRSAN
|1.006,60
|4.487.143.344
|% 1,85
|
|TUPRS
|148,20
|4.025.647.383
|% 0,68
|
|ASELS
|43,18
|3.498.138.985
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,77
|2.102.910.085
|% -2,02
|
|ZOREN
|6,38
|1.627.648.404
|% 0,79
|
|PETKM
|24,32
|4.745.403.760
|% 3,93
|
|YKBNK
|18,91
|3.291.293.391
|% -2,32
|
|ODAS
|13,80
|2.204.194.736
|% 2,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8065
|27,8128
|% 0,31
|
|Euro
|29,2638
|29,2780
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,7122
|33,8812
|% 0,16
|
|Frank
|30,6105
|30,7949
|% 0,68
|
|Riyal
|7,3902
|7,4272
|% 0,26
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|47,07
|
|Altın Gr.
|1.711
|1.711
|44,51
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.541
|11.627
|200,00
|
|Yarım
|5.788
|5.836
|101,00
|
|Çeyrek
|2.885
|2.918
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,70
|
|B. Petrol
|88,87
|88,87
|2,87
|