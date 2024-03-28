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***TRCAS* *SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

28.03.2024 15:45
***TRCAS* *SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Kar Payı Bildirimi


***TRCAS******SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

İlgili Şirketler [TRCAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/03/2024
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2022
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
100000000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
0,18
Net (TL)
0,18
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
28/03/2024
Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu  konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili  bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan  ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263697


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