***TRCAS* *SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***TRCAS******SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler [TRCAS]İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/03/2024Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2022Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1000000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)0,18Net (TL)0,18Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi28/03/2024AçıklamalarYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263697BIST