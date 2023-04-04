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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

04.04.2023 12:27
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarihli kararı gereği Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin ve "Denetçi Seçimi" başlıklı 22. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadiline, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli izinlerin alınmasını takiben tadil metninin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131440


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