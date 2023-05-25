***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/05/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.04.2023 ve 18.05.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin ve "Denetçi Seçimi" başlıklı 22. Maddesinin tadili hakkında bilgi paylaşılmıştı. İşleme ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri alınmış olup, söz konusu tadil, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153870BIST