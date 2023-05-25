***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.05.2023 16:56
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/05/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.04.2023 ve 18.05.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin ve "Denetçi Seçimi" başlıklı 22. Maddesinin tadili hakkında bilgi paylaşılmıştı. İşleme ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri alınmış olup, söz konusu tadil, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153870
BIST
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|KLRHO
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|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
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|LINK
|38,38
|24.336.114
|% 9,97
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|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
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|RODRG
|44,02
|88.970.155
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|SAMAT
|21,12
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|MARKA
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|AVHOL
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|BURVA
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|THYAO
|134,10
|3.772.753.760
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|SASA
|48,62
|2.232.974.094
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|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
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|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
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|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
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|EKGYO
|6,46
|1.514.286.384
|% 4,70
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|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
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|YKBNK
|9,02
|1.342.046.696
|% 3,56
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|AKBNK
|14,30
|1.522.538.360
|% 2,51
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|ODAS
|5,71
|394.705.307
|% -0,52
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,9301
|19,9388
|% 0,25
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|Euro
|21,3955
|21,5149
|% 0,64
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|Sterlin
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|24,6050
|% -0,16
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|Frank
|21,9024
|22,0343
|% 0,06
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|Riyal
|5,2989
|5,3255
|% 0,21
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|18:05
|Alış
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|1.944
|1.944
|-13,29
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|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-5,21
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|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
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|Yarım
|4.468
|4.589
|-129,00
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|Çeyrek
|2.241
|2.295
|-57,00
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|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|-0,25
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|14,65
|-0,11
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|75,52
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