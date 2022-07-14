***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/02/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/12/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıTurcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (TKJ)Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrik ÜretimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi58.100.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih14/02/2022Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı58.100.000 TLBeher Pay FiyatıHisse Başına 0,42 USD (Ödemeleri şarta bağlı tahsilatlar hariç)Toplam Tutar"63.838.687 USD Toplam Şirket (TKJ) Bedeline istinaden (i) 39.455.168 USD tutarındaki Net borç (TKJ'nin 31.12.2020 tarihi itibariyle net borcu) Alıcıya devredilmiştir. (ii) Hisse Satış Bedeli olan 24.383.519 USD'nin 20.544.832 USD'si hisse devir tarihinde tahsil edilmiş olup, 3.000.000 USD'lik ilave tutar da 13.07.2022 tarihinde tahsil edilmiştir. Kalan 838.687 USD'lik tutar ise hisse devir tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde tahsil edilecektir. Alıcı tarafından aynı ruhsat sahası içinde gerçekleştirilmesi planlanan potansiyel kapasite artış (yani santral) yatırımına ilişkin şartların gerçekleşme durumuna göre ve bu şartların gerçekleştiği tarihte, yukarıda (ii) maddesinde belirtilen Hisse Satış Bedelinin üstüne, toplamı 4.500.000 USD seviyesinde olması beklenen ilave ödemeler de Turcas Petrol A.Ş.'ne yapılabilecektir."Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100%Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)0%Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)0%Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)21,45%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)267,18% (Ödemeleri şarta bağlı tahsilatlar hariç)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatışın ortaklık faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı gibi bilançosuna olumlu bir etkisi olacağı değerlendirilmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı257.746.112 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSatış kaynaklı gelirler Ortaklığın konsolide ve solo finansal borçluluk seviyesinin düşürülmesi için kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıAlbioma SAKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı ticari müzakereler neticesindeDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİlişkili taraf işlemi olmayıp yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar21/12/2021, 04/02/2022 ve 14/02/2022 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda da belirtildiği üzere Fransa menşeli bir enerji şirketi olan Albioma SA ("Alıcı") ile Turcas Petrol A.Ş. arasında Turcas Petrol A.Ş.'nin Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'de ("Turcas Kuyucak") sahip olduğu hisselerinin tamamının satışına ilişkin 21/12/2021 tarihli bir Hisse Alım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmış, söz konusu hisse devir işlemine ilişkin Rekabet Kurumu onayı alınmış, Sözleşme'de belirtilen tüm önşartlar 14/02/2022 tarihinde tamamlanarak hisse devri gerçekleşmiş ve toplam 24.383.519 USD'lik Hisse Satış Bedeli'nin 20.544.832 USD'lik kısmı Şirket hesaplarımıza 14/02/2022 tarihinde ulaşmıştı.Hisse satış bedelinin kalan bakiyeleri olan: (i) 3.000.000 USD'lik tutar 13/07/2022 tarihinde hesaplarımıza ulaşmıştır. (ii) 838.687 USD'lik tutarın da hisse satış işlemini takip eden 6. Ayın sonunda herhangi bir önşarta bağlı olmadan hesaplarımıza geçmiş olacağı öngörülmektedir.Bunlara ilaveten Alıcı tarafından aynı ruhsat sahası içinde gerçekleştirilmesi planlanan potansiyel kapasite artış (yeni santral) yatırımına ilişkin şartların gerçekleşme durumuna göre ve bu şartların gerçekleştiği tarihte, yukarıda belirtilen toplam Hisse Satış Bedeli'nin üstüne, toplamı 4.500.000 USD seviyesinde olabilecek ilave ödemeler de Şirketimize ileriki yıllarda yapılabilecektir.İşleme ilişkin daha detaylı bilgiler Özel Durum Açıklaması içerisindeki tabloda yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045254BIST