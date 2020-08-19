***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-127.460.041 127.460.041 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.283 -10.691.504 -16.204.566 -26.937.353 0 -26.937.353Dönem Karı (Zararı)0 -16.204.566 -16.204.566 0 -16.204.566Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-41.283 -10.691.504 0 -10.732.787 0 -10.732.787Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.179.572 -10.691.504 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -16.204.566 533.794.527 0 533.794.527Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 0 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler-28.679.337 28.679.337 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-93.204 -18.595.236 -137.414.284 -156.102.724 0 -156.102.724Dönem Karı (Zararı)-137.414.284 -137.414.284 -137.414.284Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-93.204 -18.595.236 0 -18.688.440 0 -18.688.440Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.217.081 -32.251.391 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -137.414.284 364.308.076 0 364.308.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.031.033 27.537.426Dönem Karı (Zararı)-137.414.284 -16.204.566Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler159.091.777 49.750.654Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 5.674.092 5.646.199Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler317.307 499.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler317.307 499.159Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.600.304 5.370.136Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -6.653.120 -12.816.221Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 16.253.424 18.186.357Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler103.219.902 60.751.238Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.701.250Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.701.250Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler125.040.869 -6.477.486İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler7 -382.958 -382.960İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 125.423.827 -6.094.526Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -6.694.749 -1.379.718Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -49.800Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -49.800Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-20.320.274 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 -57.745.674 -10.907.824İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.516.255 -5.831.887Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.068.547 553.886İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.068.547 553.886Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.593.392 2.860.922Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-955.655 1.644.341İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-955.655 1.644.341İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.996.755 -10.891.036Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.983.892 -10.630.831Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.012.863 -260.205Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.193.748 27.714.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -235.960 -50.714Vergi İadeleri (Ödemeleri)73.245 -126.061YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12.680.875 57.450.473İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 879.800Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 879.800Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.284.360 -2.452.102Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -14.284.360 -2.452.102Alınan Temettüler0 46.215.200Alınan Faiz6.644.961 12.807.575Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20.320.274 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.657.011 -62.663.683Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 15.334.389 2.176.400Kredilerden Nakit Girişleri6 15.334.389 2.176.400Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -55.834.384 -46.614.881Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -55.834.384 -46.614.881Ödenen Faiz6 -16.157.016 -18.225.202YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.945.103 22.324.216NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.945.103 22.324.216DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 133.406.565 85.548.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 116.461.462 107.873.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 116.493.532 133.430.476Ticari Alacaklar3.094.850 5.163.397İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 3.094.850 5.163.397Diğer Alacaklar1.471.040 2.562.393İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 527.408 589.606İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 943.632 1.972.787İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5,19 53.497.454 22.696.338Peşin Ödenmiş Giderler3.460.637 421.688İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.460.637 421.688Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 342.847 416.092Diğer Dönen Varlıklar7.105.174 6.505.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.105.174 6.505.047ARA TOPLAM185.465.534 171.195.431TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR185.465.534 171.195.431DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5,19 57.005.223 30.060.665Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar46.670.896 19.726.338Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5,19 46.670.896 19.726.338Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0Diğer Finansal Yatırımlar5 10.334.327 10.334.327Diğer Alacaklar73.131.653 75.024.192İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 72.600.000 74.492.539İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 531.653 531.653İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 638.160.179 763.201.048Maddi Duran Varlıklar0 222.280.420 212.567.818Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 51.001.341 52.103.675Ertelenmiş Vergi Varlığı17 17.740.205 11.022.155Diğer Duran Varlıklar0 2.045.684İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 2.045.684TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.059.319.021 1.146.025.237TOPLAM VARLIKLAR1.244.784.555 1.317.220.668KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları141.751.445 116.394.469İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları141.751.445 116.394.469Banka Kredileri6 141.751.445 116.394.469Ticari Borçlar30.065.157 32.921.743İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 5.257 36.753İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 30.059.900 32.884.990Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.030.652 265.670Diğer Borçlar6.741.155 4.555.386İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 794.773 778.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 5.946.382 3.777.372Kısa Vadeli Karşılıklar925.244 767.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar925.244 767.735ARA TOPLAM180.513.653 154.905.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER180.513.653 154.905.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar684.591.230 628.536.656İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar684.591.230 628.536.656Banka Kredileri6 684.591.230 628.536.656Ticari Borçlar13.854.719 11.953.788İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar13.854.719 11.953.788Uzun Vadeli Karşılıklar726.711 576.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar617.077 576.734Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar109.634 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler790.166 837.687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler790.166 837.687TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER699.962.826 641.904.865TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER880.476.479 796.809.868ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar364.308.076 520.410.800Ödenmiş Sermaye10 255.600.000 255.600.000Sermaye Düzeltme Farkları10 41.247.788 41.247.788Geri Alınmış Paylar (-)10 -8.450.916 -8.450.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.217.081 -1.123.877Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.217.081 -1.123.877Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.217.081 -1.123.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.251.391 -13.656.155Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-32.251.391 -13.656.155Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-32.251.391 -13.656.155Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 39.311.954 39.311.954Diğer Yedekler-7.256.169 -7.256.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları214.738.175 243.417.512Net Dönem Karı veya Zararı-137.414.284 -28.679.337Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR364.308.076 520.410.800TOPLAM KAYNAKLAR1.244.784.555 1.317.220.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 22.970.008 25.570.232 9.514.334 10.981.564Satışların Maliyeti11 -10.472.846 -9.807.492 -5.691.579 -5.078.260TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.497.162 15.762.740 3.822.755 5.903.304BRÜT KAR (ZARAR)12.497.162 15.762.740 3.822.755 5.903.304Genel Yönetim Giderleri12 -12.243.899 -12.885.714 -6.305.767 -6.614.436Pazarlama Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 22.634.450 16.508.215 1.220.088 453.409Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -6.549.133 -2.862.233 -2.758.138 -1.281.323ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.338.580 16.523.008 -4.021.062 -1.539.046Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 57.745.674 14.658.873 52.581.839 7.614.097Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 -125.423.827 6.094.526 -52.808.982 18.483.773FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-51.339.573 37.276.407 -4.248.205 24.558.824Finansman Gelirleri15 42.441.016 41.836.445 26.119.649 33.448.815Finansman Giderleri16 -135.210.476 -96.697.136 -71.079.717 -53.631.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-144.109.033 -17.584.284 -49.208.273 4.375.921Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.694.749 1.379.718 2.415.338 567.067Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 6.694.749 1.379.718 2.415.338 567.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-137.414.284 -16.204.566 -46.792.935 4.942.988DÖNEM KARI (ZARARI)-137.414.284 -16.204.566 -46.792.935 4.942.988Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-137.414.284 -16.204.566 -46.792.935 4.942.988Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-93.204 -41.283 -419.375 -57.384Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -116.505 -51.605 -78.720 -71.731Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 -445.500 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 -445.500 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.301 10.322 104.845 14.347Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 23.301 10.322 15.744 14.347Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0 89.101 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-18.595.236 -10.691.504 -6.999.146 -2.273.348Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.595.236 -10.691.504 -6.999.146 -2.273.348Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.688.440 -10.732.787 -7.418.521 -2.330.732TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-156.102.724 -26.937.353 -54.211.456 2.612.256Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-156.102.724 -26.937.353 -54.211.456 2.612.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870161BIST