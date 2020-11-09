***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-127.460.041 127.460.041 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-110.067 -8.563.256 29.098.072 20.424.749 0 20.424.749Dönem Karı (Zararı)0 29.098.072 29.098.072 0 29.098.072Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-110.067 -8.563.256 0 -8.673.323 0 -8.673.323Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.248.356 -8.563.256 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 29.098.072 581.156.629 0 581.156.629Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 0 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler-28.679.337 28.679.337 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-138.554 -38.293.202 -183.676.414 -222.108.170 0 -222.108.170Dönem Karı (Zararı)-183.676.414 -183.676.414 -183.676.414Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-138.554 -38.293.202 0 -38.431.756 0 -38.431.756Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.262.431 -51.949.357 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -183.676.414 298.302.630 0 298.302.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.652.547 -47.796.640Dönem Karı (Zararı)-183.676.414 29.098.072Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler222.550.986 5.110.181Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.500.156 8.442.005Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler225.962 345.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler225.962 345.894Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.659.680 2.274.435Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -9.455.915 -20.102.093Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 24.115.595 22.376.528Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler229.396.742 31.624.193Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.701.250Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.701.250Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler76.056.846 -22.291.631İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler7 -574.438 -574.440İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 76.631.284 -21.717.191Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -14.199.068 -389.897Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -49.800Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -49.800Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-20.320.274 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 -71.769.058 -11.143.768İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.965.463 -81.657.304Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.335.768 1.262.453İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.335.768 1.262.453Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.561.893 4.400.228Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.669.478 2.944.012İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.669.478 2.944.012İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.193.646 -90.263.997Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.716.134 -89.952.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.477.512 -311.589Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.840.035 -47.449.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-260.733 -187.367Vergi İadeleri (Ödemeleri)73.245 -160.222YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI51.865.971 207.317.717İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 879.800Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 879.800Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.893.376 -6.637.980Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -18.893.376 -6.637.980Alınan Temettüler5 41.010.000 193.815.200Alınan Faiz9.429.073 20.076.302Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 20.320.274 -815.605FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.698.186 -67.015.825Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.334.389 2.176.040Kredilerden Nakit Girişleri6 15.334.389 2.176.040Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.875.559 -46.815.336Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -55.875.559 -46.815.336Ödenen Faiz6 -16.157.016 -22.376.529YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.820.332 92.505.252NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.820.332 92.505.252DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 133.406.565 85.548.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 177.226.897 178.054.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 177.277.650 133.430.476Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit HesaplarıTicari Alacaklar6.499.165 5.163.397İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 6.499.165 5.163.397Diğer Alacaklar1.738.798 2.562.393İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 797.052 589.606İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 941.746 1.972.787İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5,19 18.619.885 22.696.338Peşin Ödenmiş Giderler4.735.487 421.688İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.735.487 421.688Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 342.847 416.092Diğer Dönen Varlıklar5.798.825 6.505.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.798.825 6.505.047ARA TOPLAM215.012.657 171.195.431TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR215.012.657 171.195.431DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 10.334.327 10.334.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0Diğer Finansal Yatırımlar5 10.334.327 10.334.327Diğer Alacaklar73.131.653 75.024.192İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 72.600.000 74.492.539İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar531.653 531.653İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5,19 54.561.849 19.726.338Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 687.144.202 763.201.048Maddi Duran Varlıklar8 224.623.623 212.567.818Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 50.441.090 52.103.675Ertelenmiş Vergi Varlığı17 25.255.861 11.022.155Diğer Duran Varlıklar0 2.045.684İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 2.045.684TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.125.492.605 1.146.025.237TOPLAM VARLIKLAR1.340.505.262 1.317.220.668KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları167.245.668 116.394.469İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 167.245.668 116.394.469İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0 0Ticari Borçlar36.138.162 32.921.743İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 1.883 36.753İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 36.136.279 32.884.990Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.015.585 265.670Diğer Borçlar6.330.505 4.555.386İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 448.218 778.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.882.287 3.777.372Kısa Vadeli Karşılıklar833.899 767.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar833.899 767.735ARA TOPLAM211.563.819 154.905.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER211.563.819 154.905.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar812.792.809 628.536.656İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar812.792.809 628.536.656Banka Kredileri6 812.792.809 628.536.656Ticari Borçlar16.406.847 11.953.788İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16.406.847 11.953.788Uzun Vadeli Karşılıklar1.439.157 1.414.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar648.991 576.734Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar790.166 837.687Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER830.638.813 641.904.865TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.042.202.632 796.809.868ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar298.302.630 520.410.800Ödenmiş Sermaye10 255.600.000 255.600.000Sermaye Düzeltme Farkları10 41.247.788 41.247.788Geri Alınmış Paylar (-)10 -8.450.916 -8.450.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.262.431 -1.123.877Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.262.431 -1.123.877Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.262.431 -1.123.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-51.949.357 -13.656.155Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-51.949.357 -13.656.155Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-51.949.357 -13.656.155Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 39.311.954 39.311.954Diğer Yedekler-7.256.169 -7.256.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları214.738.175 243.417.512Net Dönem Karı veya Zararı-183.676.414 -28.679.337Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR298.302.630 520.410.800TOPLAM KAYNAKLAR1.340.505.262 1.317.220.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 39.824.906 33.382.113 16.854.898 7.811.881Satışların Maliyeti11 -16.394.605 -15.632.320 -5.921.759 -5.824.828TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.430.301 17.749.793 10.933.139 1.987.053BRÜT KAR (ZARAR)23.430.301 17.749.793 10.933.139 1.987.053Genel Yönetim Giderleri12 -17.722.673 -18.073.227 -5.478.774 -5.187.513Pazarlama Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 23.142.079 16.924.036 507.629 415.821Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -14.023.250 -937.227 -7.474.117 1.925.006ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.826.457 15.663.375 -1.512.123 -859.633Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 71.778.224 14.894.818 14.032.550 235.945Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 -76.631.284 21.717.191 48.792.543 15.622.665FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.973.397 52.275.384 61.312.970 14.998.977Finansman Gelirleri15 62.634.672 117.314.891 20.193.656 75.478.446Finansman Giderleri16 -270.483.551 -140.882.100 -135.273.075 -44.184.964SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-197.875.482 28.708.175 -53.766.449 46.292.459Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.199.068 389.897 7.504.319 -989.821Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 14.199.068 389.897 7.504.319 -989.821SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-183.676.414 29.098.072 -46.262.130 45.302.638DÖNEM KARI (ZARARI)-183.676.414 29.098.072 -46.262.130 45.302.638Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-183.676.414 29.098.072 -46.262.130 45.302.638Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-138.554 -110.067 -45.350 -68.784Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-173.192 -137.584 -56.687 -85.980Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler34.638 27.517 11.337 17.196Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 34.638 27.517 11.337 17.196Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-38.293.202 -8.563.256 -19.697.966 2.128.248Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-38.293.202 -8.563.256 -19.697.966 2.128.248Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-38.293.202 -8.563.256 -19.697.966 2.128.248Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-38.431.756 -8.673.323 -19.743.316 2.059.464TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-222.108.170 20.424.749 -66.005.446 47.362.102Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-222.108.170 20.424.749 -66.005.446 47.362.102http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887389BIST