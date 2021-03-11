***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 39.311.954 -7.256.169 370.877.533 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-127.460.041 127.460.041 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.014.412 -13.656.155 -28.679.337 -40.321.080 0 -40.321.080Dönem Karı (Zararı)0 -28.679.337 -28.679.337 0 -28.679.337Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.014.412 -13.656.155 0 -11.641.743 0 -11.641.743Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler-28.679.337 28.679.337 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.046.098 -25.692.293 -124.004.098 -155.742.489 0 -155.742.489Dönem Karı (Zararı)-124.004.098 -124.004.098 -124.004.098Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.046.098 -25.692.293 0 -31.738.391 0 -31.738.391Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -7.169.975 -39.348.448 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -124.004.098 364.668.311 0 364.668.311Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.485.141 47.378.239Dönem Karı (Zararı)-124.004.098 -28.679.337Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler166.363.460 64.492.083Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 11.434.299 11.269.984Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.243.430 388.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14, 15 330.830 388.797Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.912.600 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler5 -119.281.742 -13.923.122Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.535.755 376.064Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -19.138.387 -30.337.681Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 32.674.142 30.713.745Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler221.799.814 73.519.285Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.728.771Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.728.771Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler68.254.004 1.728.765İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler10 -765.917 -765.918İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 69.019.921 2.494.683Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -11.307.189 -4.089.119Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler5.363 -49.800Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 5.363 -49.800Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-20.320.274İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.554.326 11.263.401Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.645.233 -1.349.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.645.233 -1.349.822Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.955.180 6.006.902Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.828.949 8.311.159İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.828.949 8.311.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler415.430 -1.704.838Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.801.754 -3.599.967Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.386.324 1.895.129Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları53.913.688 47.076.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -284.559 -194.306Vergi İadeleri (Ödemeleri)-143.988 496.398YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI54.611.041 123.161.094İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -104.304.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 879.800Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 879.800Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.782.660 -12.865.761Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -25.782.660 -12.865.761Alınan Temettüler5, 22 41.010.000 193.815.200Alınan Faiz19.063.427 30.325.195Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 20.320.274 15.311.236FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-139.824.322 -122.681.630Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.334.389 2.176.040Kredilerden Nakit Girişleri6 15.334.389 2.176.040Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-122.494.744 -94.146.876Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -122.494.744 -94.146.876Ödenen Faiz6 -32.663.967 -30.710.794YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.728.140 47.857.703NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.728.140 47.857.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 133.406.565 85.548.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 101.678.425 133.406.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 101.777.296 133.430.476Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit HesaplarıTicari Alacaklar8.808.630 5.163.397İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 8.808.630 5.163.397Diğer Alacaklar1.653.178 2.562.393İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 1.028.750 589.606İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 624.428 1.972.787İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 74.544.027 22.696.338Peşin Ödenmiş Giderler1.836.251 421.688İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.836.251 421.688Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 560.080 416.092Diğer Dönen Varlıklar2.180.988 6.505.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 2.180.988 6.505.047ARA TOPLAM191.360.450 171.195.431TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR191.360.450 171.195.431DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 10.334.327 10.334.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.334.327 10.334.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 10.334.327 10.334.327Diğer Alacaklar73.131.653 75.024.192İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 72.600.000 74.492.539İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar531.653 531.653İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 46.150.391 19.726.338Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 689.028.150 763.201.048Maddi Duran Varlıklar11 229.175.227 212.567.818Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 49.839.264 52.103.675Ertelenmiş Vergi Varlığı25 22.361.144 11.022.155Diğer Duran Varlıklar0 2.045.684İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 0 2.045.684TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.120.020.156 1.146.025.237TOPLAM VARLIKLAR1.311.380.606 1.317.220.668KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları169.948.156 116.394.469İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları169.948.156 116.394.469Banka Kredileri6 169.948.156 116.394.469Ticari Borçlar38.513.681 32.921.743İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 42.739 36.753İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 38.470.942 32.884.990Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar311.942 265.670Diğer Borçlar2.184.089 4.555.386İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 1.402.710 778.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 781.379 3.777.372Kısa Vadeli Karşılıklar2.847.908 767.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 935.308 767.735Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.912.600 0ARA TOPLAM213.805.776 154.905.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER213.805.776 154.905.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar715.324.894 628.536.656İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar715.324.894 628.536.656Banka Kredileri6 715.324.894 628.536.656Ticari Borçlar16.190.799 11.953.788İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 16.190.799 11.953.788Uzun Vadeli Karşılıklar614.437 576.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 614.437 576.734Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler776.389 837.687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 776.389 837.687TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER732.906.519 641.904.865TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER946.712.295 796.809.868ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar364.668.311 520.410.800Ödenmiş Sermaye17 255.600.000 255.600.000Sermaye Düzeltme Farkları17 41.247.788 41.247.788Geri Alınmış Paylar (-)17 -8.450.916 -8.450.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.169.975 -1.123.877Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.169.975 -1.123.877Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.169.975 -1.123.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-39.348.448 -13.656.155Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-39.348.448