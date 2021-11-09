***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.541.025 48.652.547Dönem Karı (Zararı)67.382.864 -183.676.414Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-23.078.614 222.550.986Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.311.724 8.500.156Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler68.847 225.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler68.847 225.962Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.502.150 14.659.680Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -13.245.523 -9.455.915Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 24.747.673 24.115.595Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler120.349.978 229.396.742Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.940.420 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.940.420 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-138.333.897 76.056.846İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler7 -574.438 -574.438İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 -137.759.459 76.631.284Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -6.528.761 -14.199.068Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13.061 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13.061 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-6.618.115 -20.320.274Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 -5.903.181 -71.769.058İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.148.785 9.965.463Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.458.878 -1.335.768İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.458.878 -1.335.768Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)794.773 -1.561.893Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.471.035 7.669.478İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.471.035 7.669.478Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.575.901 5.193.646Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.742.173 2.716.134Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)166.272 2.477.512Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları52.453.035 48.840.035Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-210.782 -260.733Vergi İadeleri (Ödemeleri)298.772 73.245YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI76.018.182 51.865.971Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.714.695 -18.893.376Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -7.714.695 -18.893.376Alınan Temettüler5 63.775.700 41.010.000Alınan Faiz13.339.062 9.429.073Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 6.618.115 20.320.274FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-102.537.296 -56.698.186Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 15.334.389Kredilerden Nakit Girişleri6 0 15.334.389Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-85.495.210 -55.875.559Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -85.495.210 -55.875.559Ödenen Faiz6 -17.042.086 -16.157.016YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.021.911 43.820.332NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.021.911 43.820.332DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 101.678.425 133.406.565DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 127.700.336 177.226.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -1.123.877 -13.656.155 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-28.679.337 28.679.337 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-138.554 -38.293.202 -183.676.414 -222.108.170 0 -222.108.170Dönem Karı (Zararı)-183.676.414 -183.676.414 0 -183.676.414Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-138.554 -38.293.202 0 -38.431.756 0 -38.431.756Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.262.431 -51.949.357 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -183.676.414 298.302.630 0 298.302.630Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -7.169.975 -39.348.448 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -124.004.098 364.668.311 0 364.668.311Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler-124.004.098 124.004.098 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-109.104 -24.116.104 67.382.864 43.157.656 0 43.157.656Dönem Karı (Zararı)67.382.864 67.382.864 67.382.864Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-109.104 -24.116.104 0 -24.225.208 0 -24.225.208Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -7.279.079 -63.464.552 39.311.954 -7.256.169 90.734.077 67.382.864 407.825.967 0 407.825.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 127.705.668 101.777.296Ticari Alacaklar6.349.752 8.808.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.349.752 8.808.630Diğer Alacaklar74.974.904 1.653.178İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 73.879.504 1.028.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.095.400 624.428İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5,19 32.796.009 74.544.027Peşin Ödenmiş Giderler3.159.463 1.836.251İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.159.463 1.836.251Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 261.308 560.080Diğer Dönen Varlıklar63.003 2.180.988İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar63.003 2.180.988ARA TOPLAM245.310.107 191.360.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR245.310.107 191.360.450DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.274.747 10.334.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar17.274.747 10.334.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 17.274.747 10.334.327Diğer Alacaklar531.894 73.131.653İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 0 72.600.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar531.894 531.653İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5,19 32.046.096 46.150.391Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 827.364.602 689.028.150Maddi Duran Varlıklar228.987.396 229.175.227Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 48.417.005 49.839.264Ertelenmiş Vergi Varlığı17 28.917.819 22.361.144TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.183.539.559 1.120.020.156TOPLAM VARLIKLAR1.428.849.666 1.311.380.606KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları200.885.738 169.948.156İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları200.885.738 169.948.156Banka Kredileri6 200.885.738 169.948.156Ticari Borçlar43.492.264 38.513.681İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 1.824 42.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar43.490.440 38.470.942Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar475.777 311.942Diğer Borçlar2.186.527 2.184.089İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 378.222 1.402.710İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.808.305 781.379Kısa Vadeli Karşılıklar2.669.004 2.847.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar756.404 935.308Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.912.600 1.912.600ARA TOPLAM249.709.310 213.805.776TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER249.709.310 213.805.776UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar751.063.770 715.324.894İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar751.063.770 715.324.894Banka Kredileri6 751.063.770 715.324.894Ticari Borçlar18.683.251 16.190.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar18.683.251 16.190.799Uzun Vadeli Karşılıklar790.979 614.437Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar790.979 614.437Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler776.389 776.389İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler776.389 776.389TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER771.314.389 732.906.519TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.021.023.699 946.712.295ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar407.825.967 364.668.311Ödenmiş Sermaye10 255.600.000 255.600.000Sermaye Düzeltme Farkları10 41.247.788 41.247.788Geri Alınmış Paylar (-)10 -8.450.916 -8.450.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.279.079 -7.169.975Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.279.079 -7.169.975Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.279.079 -7.169.975Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.464.552 -39.348.448Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-63.464.552 -39.348.448Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-63.464.552 -39.348.448Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 39.311.954 39.311.954Diğer Kısıtlanmış Yedekler10 39.311.954 39.311.954Diğer Yedekler-7.256.169 -7.256.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları90.734.077 214.738.175Net Dönem Karı veya Zararı67.382.864 -124.004.098TOPLAM ÖZKAYNAKLAR407.825.967 364.668.311TOPLAM KAYNAKLAR1.428.849.666 1.311.380.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 56.665.627 39.824.906 18.048.100 16.854.898Satışların Maliyeti11 -20.736.218 -16.394.605 -7.629.014 -5.921.759TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.929.409 23.430.301 10.419.086 10.933.139BRÜT KAR (ZARAR)35.929.409 23.430.301 10.419.086 10.933.139Genel Yönetim Giderleri12 -21.759.144 -17.722.673 -6.205.650 -5.478.774Pazarlama Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 13.412.759 23.142.079 3.602.525 507.629Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -12.579.897 -14.023.250 -2.500.469 -7.474.117ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.003.127 14.826.457 5.315.492 -1.512.123Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 9.033.924 71.778.224 498.420 14.032.550Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -13.573.551 0 1.221.725Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 137.759.459 -76.631.284 117.483.305 48.792.543FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)148.222.959 9.973.397 124.518.942 61.312.970Finansman Gelirleri15 133.420.389 62.634.672 55.597.727 20.193.656Finansman Giderleri16 -220.789.245 -270.483.551 -56.498.597 -135.273.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.854.103 -197.875.482 123.618.072 -53.766.449Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.528.761 14.199.068 -978.296 7.504.319Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 6.528.761 14.199.068 -978.296 7.504.319SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)67.382.864 -183.676.414 122.639.776 -46.262.130DÖNEM KARI (ZARARI)67.382.864 -183.676.414 122.639.776 -46.262.130Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları67.382.864 -183.676.414 122.639.776 -46.262.130Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-109.104 -138.554 -201.926 -45.350Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -139.573 -173.192 -239.602 -56.687Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar3.194 0 -12.805 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.194 0 -12.805 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27.275 34.638 50.481 11.337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 27.914 34.638 47.920 11.337Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-639 0 2.561 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-24.116.104 -38.293.202 -3.468.753 -19.697.966Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.116.104 -38.293.202 -3.468.753 -19.697.966Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-24.116.104 -38.293.202 -3.468.753 -19.697.966Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.225.208 -38.431.756 -3.670.679 -19.743.316TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.157.656 -222.108.170 118.969.097 -66.005.446Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları43.157.656 -222.108.170 118.969.097 -66.005.446http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976437BIST