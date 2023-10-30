***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
30.10.2023 18:16
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10.maddesi uyarınca hazırlanan Turcas Petrol A.Ş. 2023 Yılı Güncellenmiş Beklentileri ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211727
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1094
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2300
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.817,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.817,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2710
|28,2749
|% 0,38
|
|Euro
|30,0054
|30,0208
|% 0,79
|
|Sterlin
|34,2403
|34,4120
|% 0,59
|
|Frank
|31,2178
|31,4058
|% 0,44
|
|Riyal
|7,5140
|7,5517
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|-7,11
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.818
|0,62
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.954
|12.073
|25,00
|
|Yarım
|5.995
|6.062
|13,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.031
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,21
|21,25
|0,28
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|-2,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
Yüzde 6.65 oranında artışla 190.90 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 299 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 25 artarak (% 0.42 ) 6, 695
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, DOFER, PSDTC, YAPRK, MARKA, VERTU, CRFSA, GLCVY, KENT, TURGG
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
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17:58
PNLSN, GEREL, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında