***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 08:34
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
YASAL ZORUNLULUK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
TURCAS PETROL A.Ş. 2019/4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819349
BIST
13:42121.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 931,23
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
13:426,0440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
13:426,5560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
13:42307,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,92
|Açılış
|: 307,18
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,41
|580.373.886
|% 18,40
|
|TSPOR
|5,42
|176.425.335
|% 16,31
|
|KUTPO
|10,95
|36.132.875
|% 16,24
|
|CELHA
|11,08
|5.946.472
|% 11,81
|
|BANVT
|21,28
|29.698.440
|% 10,26
|
|ARDYZ
|16,31
|28.953.841
|% -9,39
|
|ERBOS
|24,98
|13.345.622
|% -9,10
|
|HUBVC
|40,10
|37.272.401
|% -7,13
|
|KRTEK
|3,41
|2.557.299
|% -6,83
|
|QNBFB
|49,48
|1.095.610
|% -6,38
|
|ASELS
|30,04
|948.126.999
|% 3,30
|
|THYAO
|15,19
|886.450.796
|% 2,01
|
|GSRAY
|3,41
|580.373.886
|% 18,40
|
|ODAS
|2,24
|494.507.141
|% 4,19
|
|PETKM
|4,17
|339.794.932
|% 0,48
|
|ODAS
|2,24
|494.507.141
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,41
|580.373.886
|% 18,40
|
|BJKAS
|3,00
|246.485.357
|% 4,17
|
|PETKM
|4,17
|339.794.932
|% 0,48
|
|KARSN
|1,94
|157.023.445
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8542
|7,8936
|% -0,28
|
|Frank
|6,1331
|6,1701
|% -0,13
|
|Riyal
|1,6066
|1,6147
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,20
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.024
|2.075
|-6,04
|
|Yarım
|978
|1.004
|-2,92
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,33
|57,33
|0,00
|