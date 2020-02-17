***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme NedeniYASAL ZORUNLULUKMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarTURCAS PETROL A.Ş. 2019/4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819349BIST