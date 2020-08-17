***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 10:10
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
YASAL ZORUNLULUK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
Ekli mali tablo, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. İştiraklerin ve bağlı ortaklıkların finansal sonuçlarını içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869293
BIST
14:261.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:267,3969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3969
En Düşük
7,3558
14:268,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:26464,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,16
|Açılış
|: 464,27
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:26
|HUBVC
|16,94
|65.455.286
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.165.158
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|44.320.748
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|2.731.496
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|63.979.214
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|968.405
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|GARAN
|6,99
|637.496.409
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,94
|566.039.316
|% 0,52
|
|RTALB
|51,40
|507.543.018
|% 8,67
|
|KRDMD
|2,81
|467.740.168
|% 2,93
|
|ASELS
|17,51
|388.727.663
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,94
|566.039.316
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,81
|467.740.168
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|222.279.518
|% 2,42
|
|PETKM
|3,78
|351.854.198
|% 4,71
|
|GARAN
|6,99
|637.496.409
|% 3,10
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3943
|7,3969
|% 0,54
|
|Euro
|8,7622
|8,7685
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,6422
|9,6906
|% 0,46
|
|Frank
|8,0997
|8,1485
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9659
|1,9758
|% 0,51
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|8,67
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,18
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:38BRMEN
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 990 adet işlem
-
14:37CEMTS
Yüzde 5.61 oranında artışla 9.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 148, 818 adet işlem
-
14:36HUBVC
Yüzde 10.00 oranında artışla 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 976, 639 adet işlem
-
14:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 64 artarak (% 0.63 ) 1, 228
-
14:35XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 7, 728.00 milyon TL de