***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
24.09.2020 13:01
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır. Ancak bahsi geçen sigorta mevcuttur. İlgili KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876432
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876433
BIST
15:541.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 13,79
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
15:547,6427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0582
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
15:548,9134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0627
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
15:54454,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -6,72
|Açılış
|: 454,91
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler15:52
|BRYAT
|148,50
|60.307.237
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.317
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.219.787
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|UTPYA
|10,80
|17.946.517
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.225.903
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,94
|2.504.365.141
|% 5,47
|
|SISE
|6,82
|1.051.620.441
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|806.923.075
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,97
|731.551.066
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,10
|598.841.834
|% 3,96
|
|GARAN
|6,94
|2.504.365.141
|% 5,47
|
|YKBNK
|2,10
|598.841.834
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,28
|806.923.075
|% -0,30
|
|ADESE
|2,40
|450.167.085
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,57
|271.308.474
|% 1,95
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6375
|7,6403
|% -0,79
|
|Euro
|8,8928
|8,9060
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,6863
|9,7349
|% -0,91
|
|Frank
|8,2038
|8,2533
|% -1,23
|
|Riyal
|2,0282
|2,0384
|% -0,96
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,95
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.018
|3.096
|-49,45
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|-23,92
|
|Çeyrek
|732
|749
|-11,96
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,40
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,47
|41,47
|-0,30
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:08YKBNK
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 605, 587 adet işlem
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16:06FRIGO
Yüzde 8.52 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 988 adet işlem
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 61 artarak (% 1.67 ) 1, 252
-
16:04
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MEGAP, MEGAP
-
16:04XU100
Endeks 1, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 14, 592.00 milyon TL de