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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

24.09.2020 13:01
GÜNCEL HABERLER



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır. Ancak bahsi geçen sigorta mevcuttur. İlgili KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876432



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876433


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