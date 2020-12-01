***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
01.12.2020 10:25
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Emre Derman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Banu Aksoy Tarakçıoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Erkan İlhantekin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Eda Yüksel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890694
BIST
10:451.300
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 16,50
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.300
10:457,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
|: 7,8050
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|Önceki Kapanış
|: 7,8470
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7,8810
En Düşük
7,7988
10:459,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
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|Açılış
|: 9,3350
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|Önceki Kapanış
|: 9,3650
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9,4360
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 450,39
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|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,43
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:45
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|41.935.232
|% 9,98
|
|ETYAT
|4,08
|3.653.393
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.947.071
|% 9,97
|
|SELEC
|13,79
|37.372.072
|% 9,97
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|QNBFL
|134,00
|1.206.977
|% -5,90
|
|BALAT
|7,50
|45.000
|% -5,30
|
|GARAN
|8,93
|361.788.017
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,18
|284.545.115
|% 0,93
|
|KRDMD
|4,96
|226.572.598
|% 1,22
|
|TKNSA
|12,84
|221.029.745
|% 5,85
|
|PETKM
|4,25
|182.895.469
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,18
|284.545.115
|% 0,93
|
|KRDMD
|4,96
|226.572.598
|% 1,22
|
|PETKM
|4,25
|182.895.469
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,47
|59.941.180
|% 1,38
|
|GARAN
|8,93
|361.788.017
|% 2,06
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8721
|7,8788
|% 0,68
|
|Euro
|9,4233
|9,4270
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,4484
|10,5008
|% 0,47
|
|Frank
|8,6011
|8,6529
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0808
|2,0912
|% 0,02
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|13,11
|
|Altın Gr.
|450
|450
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|0,10
|
|B. Petrol
|47,56
|47,56
|-0,32
|