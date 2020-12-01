***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
01.12.2020 10:25
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Lale Ergin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Timuçin Tecmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Matthew James Bryza Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Erkan İlhantekin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Eda Yüksel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Altan Kolbay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890695
BIST
10:391.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 21,46
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.301
10:397,8774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8776
En Düşük
7,7988
10:399,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0952
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4321
En Düşük
9,3064
10:39450,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,19
|Açılış
|: 450,21
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,40
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:37
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|34.962.272
|% 9,98
|
|ETYAT
|4,08
|3.508.112
|% 9,97
|
|SELEC
|13,79
|36.911.513
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.895.603
|% 9,97
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KNFRT
|16,50
|4.658.344
|% -7,15
|
|QNBFL
|134,00
|1.206.977
|% -5,90
|
|BALAT
|7,50
|45.000
|% -5,30
|
|EKGYO
|2,19
|257.250.229
|% 1,39
|
|TKNSA
|12,53
|176.428.630
|% 3,30
|
|MPARK
|20,36
|128.529.435
|% -3,69
|
|PGSUS
|59,35
|122.977.676
|% 3,76
|
|BIMAS
|70,60
|59.258.727
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,19
|257.250.229
|% 1,39
|
|IHLGM
|1,31
|34.371.343
|% 2,34
|
|HLGYO
|3,14
|56.247.036
|% 0,96
|
|PEKGY
|2,26
|38.602.446
|% 0,44
|
|ODAS
|3,47
|56.044.144
|% 1,76
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8701
|7,8748
|% 0,63
|
|Euro
|9,4203
|9,4281
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,4461
|10,4984
|% 0,44
|
|Frank
|8,6027
|8,6545
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0811
|2,0916
|% 0,04
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,21
|
|Altın Gr.
|450
|450
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,76
|0,06
|
|B. Petrol
|47,54
|47,54
|-0,34
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:53JANTS
Yüzde 6.31 oranında artışla 236.00 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 338 adet işlem
-
10:51BAKAB
Yüzde 4.81 oranında artışla 19.81 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 103 adet işlem
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, MGROS, HALKB
-
10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 78 artarak (% 1.54 ) 1, 175
-
10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, SELEC, ALCAR, SNKRN, ARTI, UZERB, ETYAT, EUYO, EUKYO