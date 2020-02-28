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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

28.02.2020 15:59
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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/01/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
17/01/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/02/2020
Açıklama

     Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından yapılan yıllık değerlendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 28 Şubat 2020 tarihi itibariyle 9,58 olarak gerçekleşmiştir (10 tam puan üzerinden geçen sene: 9,58).
Ana başlıklar bazında derecelendirme çalışması incelendiğinde, Pay Sahipleri bölümü 94,98 (bir önceki dönem: 94,98), Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü 97,34 (bir önceki dönem: 97,34), Menfaat Sahipleri bölümü 98,00 (bir önceki dönem: 96,99) ve Yönetim Kurulu bölümü 94,38 (bir önceki dönem: 94,73) puan olarak değerlendirilmiştir (100'er tam puan üzerinden).
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.turcas.com.tr ) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,98 97,34 98 94,38 95,81




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822794


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