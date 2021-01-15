***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
15.01.2021 12:05
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
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Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/01/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/01/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/02/2020
Açıklama
Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan ve bitiş tarihi 17.01.2021 olan sözleşme, 15.01.2021 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi 15.01.2021 ve bitiş tarihi 15.01.2022'dir.
Saygılarımızla.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902550
BIST
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|POLTK
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|1.939.308
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|KSTUR
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|SUMAS
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|% -9,99
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|KUTPO
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|UZERB
|78,10
|2.630.096
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|TACTR
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|CRFSA
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|SISE
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|EKGYO
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|1.089.615.971
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|DOHOL
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|965.093.555
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|KRDMD
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|781.849.282
|% 3,12
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|THYAO
|13,22
|752.497.604
|% -0,30
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|EKGYO
|2,49
|1.089.615.971
|% 0,40
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|DOHOL
|3,55
|965.093.555
|% -2,20
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|SKBNK
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|302.925.551
|% -1,22
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|TSKB
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|329.363.675
|% 0,53
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|SISE
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|% 3,23
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|13:20
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,3857
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|Euro
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|8,9748
|% 0,07
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|Sterlin
|10,0528
|10,1033
|% 0,02
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|Frank
|8,2953
|8,3453
|% 0,37
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|1,9641
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|Altın Ons
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|1.854
|6,31
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|Gümüş.Ons
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|25,47
|-0,09
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|Gümüş Gr.
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|6,05
|-0,00
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