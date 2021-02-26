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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

26.02.2021 12:21



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/01/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/01/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
26/02/2021
Açıklama

                   Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından yapılan yıllık değerlendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 26 Şubat 2021 tarihi itibariyle 9,61 olarak revize edilmiştir. (10 tam puan üzerinden). (Önceki not: 9,58).
 
Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır.
 
·        Pay Sahipleri bölümü 94,98 (bir önceki dönem: 94,98)
·        Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü 97,34 (bir önceki dönem: 97,34)
·        Menfaat Sahipleri bölümü 98,00 (bir önceki dönem: 98,00)
·        Yönetim Kurulu bölümü 95,08 (bir önceki dönem: 94,38)
 
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.turcas.com.tr ) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,98 97,34 98 95,08 96,06




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913257


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Tam 2.757 2.826 11,66  
Yarım 1.332 1.367 5,64  
Çeyrek 668 684 2,82  
Gümüş.Ons 26,89 26,92 -0,45  
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