***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.01.2022 14:54
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
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Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/01/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/01/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
26/02/2021
Açıklama
Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan ve bitiş tarihi 15.01.2022 olan sözleşme, 14.01.2022 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi 14.01.2022 ve bitiş tarihi 14.01.2023'dir.
Saygılarımızla.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994106
BIST
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|QNBFB
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|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
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|BASCM
|10,70
|361.807
|% 9,74
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|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
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|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
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|DOBUR
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|9.860.917
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|1.023.176.540
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|SISE
|15,07
|960.505.922
|% 0,13
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|KOZAL
|129,40
|776.620.250
|% 1,09
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|EKGYO
|2,41
|639.632.322
|% 1,69
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|KRDMD
|13,41
|2.685.661.954
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|YKBNK
|3,79
|621.757.449
|% -0,52
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|THYAO
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|2.991.728.931
|% -1,39
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|13,5435
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|Euro
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|15,5001
|% -0,52
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|Sterlin
|18,5154
|18,6082
|% -0,19
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|Frank
|14,7901
|14,8792
|% -0,33
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|Riyal
|3,5960
|3,6140
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|Altın Ons
|1.824
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|1,82
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|Altın Gr.
|793
|793
|-2,18
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|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-24,00
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|Tam
|5.238
|5.371
|-23,03
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|Yarım
|2.532
|2.598
|-11,13
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|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-5,57
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|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,05
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|Gümüş Gr.
|10,05
|10,07
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|B. Petrol
|85,21
|85,21
|0,74
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