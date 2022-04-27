***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.04.2022 16:55
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.04.2022 tarih ve E-18454353-100.06-8507 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024306
BIST
17:322.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,62
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:3214,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0365
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:3215,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1129
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6160
17:32901,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,05
|Açılış
|: 900,80
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:30
|UFUK
|25,96
|1.514.740
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.068.584
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.990.012
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.382.249
|% 9,95
|
|KAPLM
|71,35
|28.224.111
|% 9,94
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|40.731.133
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,55
|39.633.352
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|83.989.267
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,21
|69.794.349
|% -7,92
|
|THYAO
|39,82
|4.863.897.770
|% 1,84
|
|KRDMD
|15,26
|2.646.970.816
|% 4,16
|
|EREGL
|34,08
|2.124.988.064
|% 3,02
|
|SISE
|17,72
|2.062.255.060
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,94
|1.581.036.576
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.113.889.134
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,94
|1.581.036.576
|% 0,00
|
|ODAS
|2,47
|686.337.451
|% 4,22
|
|KRDMD
|15,26
|2.646.970.816
|% 4,16
|
|AKBNK
|9,12
|1.397.222.071
|% 1,00
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8260
|14,8383
|% 0,27
|
|Euro
|15,6239
|15,6313
|% -0,73
|
|Sterlin
|18,5502
|18,6432
|% 0,01
|
|Frank
|15,2372
|15,3290
|% -0,47
|
|Riyal
|3,9420
|3,9617
|% 0,24
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-17,28
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,28
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,75
|