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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

11.10.2022 15:00
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

     Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11739 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070739


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Riyal 4,9309 4,9556 % 0,05  
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15:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.671 2,72  
Altın Gr. 997 997 0,61  
Cumhuriyet 6.688 6.789 -24,00  
Tam 6.716 6.766 -15,00  
Yarım 3.272 3.308 -7,00  
Çeyrek 1.639 1.654 -3,00  
Gümüş.Ons 19,43 19,46 -0,17  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 -0,18  
B. Petrol 94,45 94,45 -1,74  
Seans Raporu 15:05
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