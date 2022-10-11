***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.10.2022 15:00
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11739 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070739
BIST
15:053.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 12,76
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
15:0518,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:0518,0878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0584
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:05998,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,44
|Açılış
|: 998,13
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ERCB
|46,72
|48.305.377
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.646.013
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.482.795
|% 9,84
|
|PINSU
|5,53
|17.833.987
|% 9,50
|
|MARTI
|4,05
|92.596.968
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.994.528
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.179.865
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,66
|199.196.900
|% -7,32
|
|THYAO
|86,00
|2.949.490.828
|% -0,17
|
|PETKM
|14,98
|2.152.668.689
|% 2,88
|
|SASA
|86,45
|2.086.079.036
|% 0,82
|
|ASELS
|32,68
|1.495.499.977
|% -0,31
|
|EKGYO
|4,34
|1.239.554.277
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.239.554.277
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,73
|262.038.746
|% 1,17
|
|PETKM
|14,98
|2.152.668.689
|% 2,88
|
|ODAS
|7,90
|964.866.633
|% 4,91
|
|YKBNK
|8,16
|957.467.697
|% 1,37
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5800
|18,5871
|% 0,06
|
|Euro
|18,0757
|18,0878
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,5358
|20,6388
|% 0,27
|
|Frank
|18,5878
|18,6998
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,05
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,72
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|-24,00
|
|Tam
|6.716
|6.766
|-15,00
|
|Yarım
|3.272
|3.308
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,45
|94,45
|-1,74
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20XU100
Endeks 3, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 34, 664.00 milyon TL de
-
15:20IHAAS
Yüzde 9.18 oranında artışla 69.55 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 180 adet işlem
-
15:18YAPRK
Yüzde 5.28 oranında artışla 36.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 487, 381 adet işlem
-
15:17MSGYO
Yüzde 4.43 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 798, 819 adet işlem
-
15:16SEKFK
Yüzde 7.59 oranında artışla 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 530, 247 adet işlem