***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 12:39
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi toplam sorumluluk limiti 12,5 Milyon TL olacak şekilde 1 (bir) yıl süre ile yenilenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876432
BIST
12:471.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:477,6913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,7370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:478,9624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:47458,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,21
|Açılış
|: 458,42
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:47
|CRFSA
|23,98
|21.128.433
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.756.795
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|ACSEL
|14,76
|22.695.474
|% 9,99
|
|AYCES
|113,40
|1.607.579
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.271.154
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|10.310.629
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|599.665.703
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|526.727.845
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|329.613.499
|% 3,03
|
|DOHOL
|2,36
|234.779.056
|% 2,16
|
|GARAN
|6,61
|202.958.711
|% 0,46
|
|KRDMD
|3,28
|526.727.845
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|329.613.499
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,57
|186.017.245
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,36
|234.779.056
|% 2,16
|
|SISE
|6,82
|599.665.703
|% 0,44
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6867
|7,6913
|% -0,12
|
|Euro
|8,9536
|8,9624
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,7727
|9,8217
|% -0,03
|
|Frank
|8,2810
|8,3308
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0479
|2,0581
|% 0,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-12,57
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.033
|3.108
|-37,59
|
|Yarım
|1.466
|1.503
|-18,19
|
|Çeyrek
|735
|752
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,07
|