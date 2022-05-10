***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/02/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.01.2022 ve 15.02.2022 tarihli özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Yönetim Kurulu, RTG esas sermayesi olan 1.874.681.920 TL'nin, 275.000.000 TL tutarında azaltılarak 1.599.681.920 TL'ye indirilmesine karar vermişti ve bahsi geçen sermaye azaltım işlemi 15.02.2022 tarihinde gerçekleşen RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştı.İlgili sermaye azaltımı işlemine ilişkin tüm yasal süreçler tamamlanmış olup azaltılan sermayeden Şirketimiz payına düşen 82.500.000 TL (azaltılan sermayenin %30'u) hesaplarımıza ulaşmıştır. Turcas Petrol A.Ş.'nin RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmamıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028154BIST