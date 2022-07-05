***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/06/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.06.2022 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Yönetim Kurulu, gelecek iş planlarının değerlendirilmesi neticesinde RTG'nin tamamı ödenmiş esas sermayesi olan 1.599.681.920 TL'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 474. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla ve tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere 437.061.155 TL tutarında azaltılarak 1.162.620.765 TL'ye indirilmesine karar vermişti.Bahsi geçen sermaye azaltım işlemi 30.06.2022 tarihinde gerçekleşen RTG Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır ve Olağan Genel Kurul'un 05.07.2022 tarihinde tescil olmasıyla birlikte ilgili sermaye azaltım işlemine ilişkin tüm yasal süreçler tamamlanmıştır.İlgili sermaye azaltımı RTG'nin geçmiş yıl zararlarından karşılandığı için Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") nezdinde herhangi bir nakit etkisi yaratmamış olup, işlem ile RTG'nin geçmiş yıl zararlarının eritilerek temettü ödeyebilme statüsüne erişmesi hedeflenmiştir. İşlem sonucunda Şirketimizin RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmamıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041720BIST