***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas ile Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG'un tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmak üzere kurduğu Trugo şirketi arasında yüksek hızlı sarj cihazı yatırımı ile ilgili olarak iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır. İş birliği kapsamında Shell & Turcas ve Trugo, 400 adet Shell markalı istasyonda 180 kWs üzeri yüksek hızlı şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacaktır. Belirlenecek bu lokasyonların 400 adet Shell markalı istasyonunun 320'sinde Trugo, 80'inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacaktır. Söz konusu 400 lokasyonda kurulacak yüksek hızlı şarj cihazı sayısı ise 600'den fazla olacaktır. Söz konusu anlaşmanın ve yapılacak yatırımın ülkemizin elektrikli araç dönüşümünün yanı sıra Shell & Turcas operasyonlarının büyütürülerek orta ve uzun vadede şirket sürdürülebilirliğine katkı sağlaması beklenmektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072871BIST