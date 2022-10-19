***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 15:57
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
%30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas ile Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG'un tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmak üzere kurduğu Trugo şirketi arasında yüksek hızlı sarj cihazı yatırımı ile ilgili olarak iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır. İş birliği kapsamında Shell & Turcas ve Trugo, 400 adet Shell markalı istasyonda 180 kWs üzeri yüksek hızlı şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacaktır. Belirlenecek bu lokasyonların 400 adet Shell markalı istasyonunun 320'sinde Trugo, 80'inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacaktır. Söz konusu 400 lokasyonda kurulacak yüksek hızlı şarj cihazı sayısı ise 600'den fazla olacaktır. Söz konusu anlaşmanın ve yapılacak yatırımın ülkemizin elektrikli araç dönüşümünün yanı sıra Shell & Turcas operasyonlarının büyütürülerek orta ve uzun vadede şirket sürdürülebilirliğine katkı sağlaması beklenmektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072871
BIST
16:443.874
En Yüksek
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|: 0,85%
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|: 3.851
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|: 18,7350
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|Önceki Kapanış
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18,5629
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BIST En Aktif Hisseler16:42
|ESEN
|58,30
|416.802.910
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|487.070.591
|% 10,00
|
|INTEM
|85,90
|43.647.802
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|172.830.770
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|297.157.251
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,18
|16.529.423
|% -6,52
|
|AKFGY
|4,15
|304.935.289
|% -6,32
|
|PEGYO
|2,43
|33.123.157
|% -5,81
|
|ODAS
|7,91
|5.025.893.372
|% -5,50
|
|KIMMR
|6,83
|7.389.822
|% -5,40
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|THYAO
|97,90
|5.195.433.255
|% 0,67
|
|ODAS
|7,91
|5.025.893.372
|% -5,50
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|YKBNK
|9,53
|4.354.198.939
|% 1,49
|
|AKBNK
|15,38
|4.284.809.379
|% 1,92
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|ISCTR
|9,87
|3.353.607.284
|% 4,22
|
|ODAS
|7,91
|5.025.893.372
|% -5,50
|
|YKBNK
|9,53
|4.354.198.939
|% 1,49
|
|EKGYO
|4,42
|1.639.825.123
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,87
|3.353.607.284
|% 4,22
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|AKBNK
|15,38
|4.284.809.379
|% 1,92
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|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5868
|18,5947
|% 0,05
|
|Euro
|18,1735
|18,1842
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,8865
|20,9912
|% -0,45
|
|Frank
|18,4714
|18,5827
|% -0,82
|
|Riyal
|4,9330
|4,9577
|% -0,03
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-18,41
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,39
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-24,00
|
|Tam
|6.646
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.238
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,34
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|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,18
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|B. Petrol
|90,61
|90,61
|0,58
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Seans Raporu
16:42
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16:57XU100
Endeks 3, 871 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 66, 134.00 milyon TL de
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16:57MERIT
Yüzde 7.37 oranında artışla 34.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 334 adet işlem
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16:56ECZYT
Yüzde 5.71 oranında artışla 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 132, 982 adet işlem
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16:55YGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 277, 951 adet işlem
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16:54ORGE
Yüzde 6.42 oranında artışla 19.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 136, 161 adet işlem