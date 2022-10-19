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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.10.2022 15:57
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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       %30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas ile Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası  TOGG'un tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmak üzere kurduğu Trugo şirketi arasında yüksek hızlı sarj cihazı yatırımı ile ilgili olarak iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır. İş birliği kapsamında Shell & Turcas ve Trugo, 400 adet Shell markalı istasyonda 180 kWs üzeri yüksek hızlı şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacaktır. Belirlenecek bu lokasyonların 400 adet Shell markalı istasyonunun 320'sinde Trugo, 80'inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacaktır. Söz konusu 400 lokasyonda kurulacak yüksek hızlı şarj cihazı sayısı ise 600'den fazla olacaktır. Söz konusu anlaşmanın ve yapılacak yatırımın ülkemizin elektrikli araç dönüşümünün yanı sıra Shell & Turcas operasyonlarının büyütürülerek orta ve uzun vadede şirket sürdürülebilirliğine katkı sağlaması beklenmektedir.
 
 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072871


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INTEM 85,90 43.647.802 % 9,99  
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Altın Gr. 977 977 -10,39  
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Tam 6.646 6.731 -33,00  
Yarım 3.238 3.291 -18,00  
Çeyrek 1.622 1.646 -10,00  
Gümüş.Ons 18,38 18,41 -0,34  
Gümüş Gr. 11,01 11,03 -0,18  
B. Petrol 90,61 90,61 0,58  
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