***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2023 11:39
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarihli kararı gereği Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Denetim Komitesi'nin olumlu görüşü doğrultusunda 2023 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi teklifinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131425
BIST
13:184.892
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 52,65
|Açılış
|: 4.842
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|Önceki Kapanış
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4.912
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13:1819,2298
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|Açılış
|: 19,6450
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|Önceki Kapanış
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19,2335
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.225,18
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|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:16
|MARKA
|14,74
|19.132.345
|% 10,00
|
|METRO
|1,87
|153.206.312
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|35.415.029
|% 10,00
|
|ATSYH
|102,80
|5.647.832
|% 9,95
|
|ESEN
|58,75
|42.633.129
|% 9,92
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.729.995
|% -9,98
|
|GMTAS
|8,80
|26.015.461
|% -6,18
|
|ULAS
|11,91
|3.551.606
|% -5,78
|
|AKFYE
|14,60
|788.936.194
|% -5,75
|
|GOKNR
|17,66
|227.067.091
|% -5,66
|
|TUPRS
|82,55
|1.684.521.834
|% 2,38
|
|THYAO
|123,40
|1.648.605.636
|% 2,15
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.729.995
|% -9,98
|
|ASTOR
|48,38
|1.339.577.863
|% -1,79
|
|EREGL
|35,44
|1.018.115.919
|% 0,40
|
|METRO
|1,87
|153.206.312
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,62
|182.564.948
|% 1,95
|
|EKGYO
|6,35
|413.899.642
|% 1,93
|
|AKFYE
|14,60
|788.936.194
|% -5,75
|
|ISCTR
|12,27
|539.638.438
|% 0,66
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2272
|19,2301
|% 0,25
|
|Euro
|21,0261
|21,0354
|% 0,49
|
|Sterlin
|23,9677
|24,0879
|% 0,86
|
|Frank
|20,9985
|21,1250
|% 0,25
|
|Riyal
|5,1126
|5,1382
|% 0,21
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,31
|
|Cumhuriyet
|8.324
|8.450
|70,00
|
|Tam
|8.336
|8.419
|18,00
|
|Yarım
|4.086
|4.119
|8,00
|
|Çeyrek
|2.043
|2.060
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,89
|0,08
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,57
|