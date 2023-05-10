***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/04/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.04.2023 tarihli özel durum açıklamamızda %30 oranında hissedarı olduğumuz iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) nominal tutara kadar nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tahvil/finansman bonosu çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğu başvurunun onaylandığı bilgisi paylaşılmıştı.Bu kapsamda 500.000.000 TL nominal değerli 735 gün vadeli tahvil ihracı Shell & Turcas Petrol A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin detaylı bilgiler Shell & Turcas Petrol A.Ş. KAP sayfasında yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149391BIST