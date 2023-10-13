***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 13:13
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Yönetim Kurulu, 2022 yılı mali tablolarındaki net dönem kârından karşılanacak şekilde 337.730.582,94 TL tutarında kâr payı dağıtma teklifinin 10.11.2023 tarihinde gerçekleşecek RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. (Turcas payı net olarak 101.319.174,88 TL)
Süreçle ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205809
BIST
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14:358.134
En Düşük
|Değişim
|: -1,52%
|| -125,49
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:3527,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0747
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:3529,2872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:351.692,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 26,03
|Açılış
|: 1.692,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,64
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:35
|AYCES
|465,30
|28.184.627
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.686.664
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.513.514
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.794.555
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.322.947
|% -9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|4.016.957
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|10.492.175
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,44
|243.776.430
|% -9,12
|
|BRSAN
|992,50
|3.289.002.118
|% 0,42
|
|THYAO
|221,20
|3.156.377.635
|% -1,73
|
|PETKM
|24,08
|2.585.946.356
|% 2,91
|
|ASELS
|43,42
|2.437.314.824
|% 0,74
|
|YKBNK
|18,81
|2.411.100.823
|% -2,84
|
|ZOREN
|6,36
|1.159.015.178
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,77
|1.374.771.548
|% -2,02
|
|YKBNK
|18,81
|2.411.100.823
|% -2,84
|
|PETKM
|24,08
|2.585.946.356
|% 2,91
|
|ODAS
|13,39
|1.237.775.613
|% -1,03
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7946
|27,8004
|% 0,27
|
|Euro
|29,2788
|29,2872
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7447
|33,9139
|% 0,25
|
|Frank
|30,5008
|30,6845
|% 0,32
|
|Riyal
|7,3893
|7,4263
|% 0,25
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|26,02
|
|Altın Gr.
|1.692
|1.692
|26,05
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.441
|11.525
|98,00
|
|Yarım
|5.738
|5.785
|50,00
|
|Çeyrek
|2.860
|2.892
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,30
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,38
|
|B. Petrol
|89,07
|89,07
|3,07
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:49OSMEN
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 217.10 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 102 adet işlem
-
14:48SNKRN
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 31.70 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 634 adet işlem
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ASELS, SISE
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 03 kaybederek (% -1.63 ) 7, 061
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, AVHOL, BMSTL, MAALT, VERUS, MRSHL, CMBTN, HKTM