***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Yönetim Kurulu, 2022 yılı mali tablolarındaki net dönem kârından karşılanacak şekilde 337.730.582,94 TL tutarında kâr payı dağıtma teklifinin 10.11.2023 tarihinde gerçekleşecek RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. (Turcas payı net olarak 101.319.174,88 TL)Süreçle ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205809BIST