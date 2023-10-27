***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. 27.10.2023 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirketin geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere 400.000.000,00 TL tutarında kâr dağıtımı kararı almıştır (Turcas payı net olarak 120.000.000,00 TL). İlgili tutarın en geç 3 iş günü içerisinde hesaplarımıza geçmesi beklenmektedir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210754BIST