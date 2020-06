***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTurcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 58100000 58100000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık (Doğrudan)Shell & Turcas Petrol A.Ş. Petrol Ürünleri 528117660 158435298 TRY 30 Doğrudan İştirakRWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1874681920 562404576 TRY 30 Doğrudan İştirakATAŞ Akaryakıt Depolama 8400000 420000 TRY 5 Finansal YatırımEPİAŞ Enerji Piyasaları İşletmesi 61572770 50000 TRY 0,08 Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851181BIST