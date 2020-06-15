***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2020 13:48
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 58100000 58100000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık (Doğrudan)
Shell & Turcas Petrol A.Ş. Petrol Ürünleri 528117660 158435298 TRY 30 Doğrudan İştirak
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1874681920 562404576 TRY 30 Doğrudan İştirak
ATAŞ Akaryakıt Depolama 8400000 420000 TRY 5 Finansal Yatırım
EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletmesi 61572770 50000 TRY 0,08 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851181
BIST
13:57109.836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,09
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:576,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:577,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:57376,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,26
|Açılış
|: 376,10
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.857.439
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|9.204.568
|% 9,99
|
|GEDZA
|11,35
|10.677.410
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.208.792
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|175.409
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|697.860
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|21.428.181
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|341.347
|% -9,82
|
|THYAO
|12,72
|589.320.185
|% -0,31
|
|EKGYO
|1,95
|534.151.992
|% 1,04
|
|SASA
|10,77
|511.449.715
|% 4,46
|
|GUSGR
|4,41
|438.806.952
|% 5,76
|
|GARAN
|8,08
|389.953.476
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,95
|534.151.992
|% 1,04
|
|CEMAS
|1,28
|156.003.337
|% 2,40
|
|IEYHO
|0,81
|83.003.130
|% 8,00
|
|GUSGR
|4,41
|438.806.952
|% 5,76
|
|IHLGM
|1,55
|137.089.306
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5396
|8,5824
|% 0,23
|
|Frank
|7,1526
|7,1957
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8164
|1,8255
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-19,97
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.460
|-25,50
|
|Tam
|2.511
|2.528
|-26,20
|
|Yarım
|1.224
|1.234
|-12,80
|
|Çeyrek
|614
|618
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,17
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|38,38
|38,38
|-0,35
|