***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.07.2021 15:48
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Erdal Aksoy 62.493.527,15 TRY 24,45
Saffet Batu Aksoy 37.670.366,69 TRY 14,74
Banu Aksoy Tarakçıoğlu 37.670.363,64 TRY 14,74
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. 1.080.259,50 TRY 0,42
Ayşe Belkıs Aksoy 908.302,90 TRY 0,36
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. 432.103,80 TRY 0,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950273
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
18:008,6298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6167
18:0010,2411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0515
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
18:00500,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,95
|Açılış
|: 500,60
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.447.572
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.489.801
|% 9,81
|
|MARTI
|2,03
|29.139.511
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.581
|% -9,36
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|THYAO
|13,24
|916.501.421
|% -2,43
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|EREGL
|18,19
|532.029.815
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|516.845.152
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6284
|8,6298
|% -0,33
|
|Euro
|10,2338
|10,2411
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9452
|12,0051
|% -0,45
|
|Frank
|9,3862
|9,4427
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,44
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,00
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,30
|