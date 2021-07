***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Erdal Aksoy 62.493.527,15 TRY 24,45Saffet Batu Aksoy 37.670.366,69 TRY 14,74Banu Aksoy Tarakçıoğlu 37.670.363,64 TRY 14,74Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. 1.080.259,50 TRY 0,42Ayşe Belkıs Aksoy 908.302,90 TRY 0,36Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. 432.103,80 TRY 0,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950273BIST