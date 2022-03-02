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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.03.2022 00:01
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Erkan İlhantekin Finans Direktörü 01.01.2012 212 259 00 00 erkan.ilhantekin@turcas.com.tr Düzey 3 203104
Mert Göknar Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 26.04.2021 212 259 00 00 mert.goknar@turcas.com.tr Düzey 3 206724

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Erdal Aksoy 62.213.091,79 TRY 24,34
Saffet Batu Aksoy 37.670.366,69 TRY 14,74
Banu Aksoy Tarakçıoğlu 37.670.363,64 TRY 14,74
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. 1.080.259,50 TRY 0,42
Ayşe Belkıs Aksoy 883.388,19 TRY 0,35
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. 228.150,81 TRY 0,09

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Shell & Turcas Petrol A.Ş. Petrol Ürünleri 528117660 158435298 TRY 30 Doğrudan İştirak
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1874681920 562404576 TRY 30 Doğrudan İştirak
ATAŞ Akaryakıt Depolama 8400000 420000 TRY 5 Finansal Yatırım




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006342


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 9,13 3.313.825 % 10,00  
ISGYO 6,05 191.510.131 % 10,00  
ORMA 33,00 569.335 % 10,00  
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
ISBTR 68.416,70 1.665.002 % 10,00  
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Dolar 13,8521 13,8817 % -0,10  
Euro 15,4113 15,5293 % 0,15  
Sterlin 18,4368 18,5292 % -0,52  
Frank 15,0558 15,1465 % 0,05  
Riyal 3,6927 3,7112 % 0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 0,16  
Altın Gr. 868 868 17,73  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 25,48 25,50 0,01  
Gümüş Gr. 11,37 11,39 0,48  
B. Petrol 106 106 8,07  
Seans Raporu 18:05
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