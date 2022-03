***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu AdreslerYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoErkan İlhantekin Finans Direktörü 01.01.2012 212 259 00 00 erkan.ilhantekin@turcas.com.tr Düzey 3 203104Mert Göknar Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 26.04.2021 212 259 00 00 mert.goknar@turcas.com.tr Düzey 3 206724Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Erdal Aksoy 62.213.091,79 TRY 24,34Saffet Batu Aksoy 37.670.366,69 TRY 14,74Banu Aksoy Tarakçıoğlu 37.670.363,64 TRY 14,74Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. 1.080.259,50 TRY 0,42Ayşe Belkıs Aksoy 883.388,19 TRY 0,35Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. 228.150,81 TRY 0,09Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiShell & Turcas Petrol A.Ş. Petrol Ürünleri 528117660 158435298 TRY 30 Doğrudan İştirakRWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1874681920 562404576 TRY 30 Doğrudan İştirakATAŞ Akaryakıt Depolama 8400000 420000 TRY 5 Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006342BIST