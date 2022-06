***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Erdal Aksoy 61.899.384,43 TRY 24,22Saffet Batu Aksoy 37.925.346,82 TRY 14,84Banu Aksoy Tarakçıoğlu 37.925.343,77 TRY 14,84Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. 1.080.259,50 TRY 0,42Ayşe Belkıs Aksoy 855.517,49 TRY 0,33Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. 570.299,24 TRY 0,22Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERDAL AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Üyesidir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Azerbaycan Diplomasi Akademisi Mütevelli Heyet Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Başkan Yardımcısıdır. Evet 24.22 A,B,C Bağımsız Üye Değil İcra KomitesiBANU AKSOY TARAKÇIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) ve The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Üyesidir. Endeavor Derneği Üyesidir. Evet 14.84 A,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiSAFFET BATU AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş., Aksoy Middle East Company'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Nigeria Ltd. ve The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesidir. Şili İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)'in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi'nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi'dir. Evet 14.84 A,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi BaşkanıMEHMET TİMUÇİN TECMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir. Hayır 0.83 A Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİMATTHEW JAMES BRYZA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 11.05.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Turcas dışında, grup dışı firmalardan Lamor (çevresel sorunlara çözümler geliştiren Finlandiya-Türkiye ortak girişimi) Türkiye'nin CEO'su, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol şirketi) Yönetim Kurulu Üyesi, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Paxson Engineering'in (ABD) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiEMRE DERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 21.06.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akbank T.A.Ş.ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931444 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi BaşkanıLALE ERGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.05.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mondi Olmuksan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019595 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037413BIST